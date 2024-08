Davvero i pesci rossi hanno una memoria di 3 secondi? (la risposta ti stupirà)

Si pensa che i pesci rossi abbiano la memoria molto breve, ma in realtà non è affatto così. Possono infatti ricordare e evitare situazioni di shock elettrico dopo diverse prove

No, i pesci rossi non hanno una memoria di soli tre secondi, contrariamente alla credenza popolare. Numerosi studi hanno infatti dimostrato che possiedono una memoria molto più lunga e sono capaci di comportamenti complessi e risoluzione di problemi.

Addomesticati per la prima volta in Cina circa 1.000 anni fa, i pesci rossi (Carassius auratus) sono tra i pesci d’acquario più popolari. Esistono oltre 125 razze di pesci rossi e possono vivere tra i 10 e i 15 anni, anche se alcuni esemplari hanno raggiunto età superiori ai 40 anni. Durante la loro vita, i pesci rossi dimostrano una sorprendente capacità di apprendimento e memoria.

Già negli anni ‘50 e ‘60, ricerche hanno rivelato che i pesci rossi possono formare ricordi a lungo termine. Ad esempio, uno studio del 1966 dell’Università del Michigan ha dimostrato che i pesci rossi possono ricordare e evitare situazioni di shock elettrico dopo diverse prove, indicando la presenza di memoria a breve termine. Altri studi hanno confermato che i pesci rossi possono ricordare per settimane, mesi e persino anni.

Per quale motivo c’è questa credenza?

I pesci rossi sono anche noti per il loro apprendimento sociale e l’uso di strumenti. Possono essere addestrati a eseguire acrobazie e a evitare le reti. Una ricerca condotta presso l’Università di Oxford ha fatto comprendere come i pesci rossi siano in grado di stimare con precisione le distanze.

In questo studio i pesci sono stati addestrati a nuotare per esattamente 70 centimetri prima di girarsi per ricevere una ricompensa e sono stati in grado di ripetere questa distanza con precisione anche quando le condizioni cambiavano.

Ma allora da dove arriva questo mito della memoria di tre secondi? Potrebbe derivare dalla piccola dimensione del cervello dei pesci rossi rispetto ad altri vertebrati. Tuttavia le dimensioni del cervello non sono necessariamente indicative dell’intelligenza. I pesci rossi mancano di un ippocampo, la struttura cerebrale responsabile della formazione dei ricordi nei mammiferi, ma possiedono una struttura analoga chiamata pallio laterale che svolge funzioni simili.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Ti potrebbe interessare anche: