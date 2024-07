Permessi per uccidere gli elefanti dalle super zanne in Tanzania: il business della caccia al trofeo (che minaccia i pachidermi)

In Tanzania sono state concesse autorizzazioni per cacciare i super tusker, revocando un divieto che offriva a questi pachidermi protezione lungo il confine con il Kenya. Infuriano animalisti e ambientalisti, che ricordano come il business della caccia al trofeo metta a rischio il futuro della specie. La protezione di questi animali non può avere un prezzo

Li chiamano elefanti super tusker ossia dalle zanne gigantesche. Hanno un’età considerevole, sono un patrimonio vivente tra i branchi dei loro compagni, e sono i più ambiti dai cacciatori di trofei che visitano la Tanzania e altri Paesi africani.

Questi elefanti svolgono un ruolo fondamentale per le popolazioni di pachidermi locali, eppure sono stati rilasciate autorizzazioni dalle autorità per ucciderli. Lo scorso anno, lo Stato ha revocato un divieto in vigore dal 1995, che imponeva una sospensione temporanea della caccia nel paesaggio transfrontaliero tra Kenya e Tanzania.

È così che al confine con il Kenya, dove si trova il famoso Parco nazionale di Amboseli, due esemplari di super tusker sono stati sterminati. Lo denunciano le organizzazioni animaliste, ricercatori e ambientalisti, che hanno criticato lo sporco business dei trofei di caccia sostenuto dalla Tanzania esprimendo grande preoccupazione.

Gli elefanti presi di mira erano tra i maschi più grandi e più vecchi”, ha scritto un gruppo di ambientalisti in una lettera pubblicata sulla rivista Science.

Ma oltre alla loro taglia mastodontica, quegli elevanti svolgevano un ruolo chiave all’interno del proprio gruppo. I super tusker si prendono cura dei cuccioli e coordinando le attività del branco, dato che è intorno ai 35 anni che gli esemplari adulti acquisiscono l’esperienza e la taglia per riprodursi.

Secondo l’ente International Fund for Animal Welfare (IFAW), oggi rimarrebbero meno di 30 elefanti super tusker. La concessione di permessi di caccia costituisce quindi una grave minaccia al futuro della specie.

La protezione di questi animali non può avere un prezzo. Nessuna cifra dovrebbe mai valere quanto la vita di un animale, di cui il ricco cacciatore di turno vuole impossessarsi.

Gli elefanti, come altri straordinari animali della fauna selvatica africana, possono incentivare il turismo locale, creando nuovi posti di lavoro. Ma non il turismo della caccia al trofeo, che sa solo uccidere.

Ambientalisti ed animalisti chiedono al governo della Tanzania di ripristinare il divieto per quei pochi super tusker che ancora vagano nei liberi nella loro terra.

Fonte: IFAW

