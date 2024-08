Paul Watson resterà in carcere fino al 5 settembre per aver difeso le balene (ma rischia ancora l’estradizione in Giappone)

Dopo quasi un mese di detenzione a Nuuk, è stato deciso che Paul Watson rimarrà in carcere fino al 5 settembre, in attesa della decisione sull'eventuale estradizione in Giappone

Paul Watson, il noto fondatore di Sea Shepherd, si trova ancora in una situazione critica dopo essere stato arrestato in Groenlandia. Ricordiamo che sull’attivista già da anni pendeva un mandato di cattura internazionale emesso dal Giappone. Il motivo? La sua instancabile lotta contro la caccia alle balene.

L’arresto di Watson è avvenuto mentre la sua nave faceva tappa per rifornimenti a Nuuk il 21 luglio scorso e ieri, 15 agosto, dopo quasi un mese di detenzione, il capitano è comparso di nuovo in tribunale. Questo doveva decidere se rilasciarlo, prolungare la sua detenzione o avviare la procedura di estradizione verso il Giappone.

The M/Y John Paul Dejoria is in Halifax, Nova Scotia after a 7-day transit from Nuuk, Greenland. The ship and crew are standing by in support of Founder Captain Paul Watson, who was arrested in Nuuk, Greenland, on July 21 by Danish police, on a bilateral request for arrest by the… pic.twitter.com/8AaWY89V9t

