Palchi di renne luminosi per prevenire gli incidenti stradali: come è andato a finire il tentativo della Finlandia

Per proteggere le renne dal rischio collisioni, la Finlandia ha testato uno spray catarifrangente. Nel Paese gli incidenti registrati che coinvolgono le renne sono migliaia e sono state valutate proposte diverse. Questo progetto ha avuto successo?

Non sono decorazioni natalizie né un Patronus di Harry Potter, ma renne in carne e ossa con dei palchi sbrilluccicanti. In Finlandia si è pensato davvero di dipingere i loro palchi, proteggendo animali selvatici e automobilisti dall’elevato rischio collisioni.

L’iniziativa è di vecchia data e risale all’anno 2014, quando l’associazione Finnish Reindeer Herders’ Association ha proposto il piano coinvolgendo gli allevatori di renne della regione. In una prima fase di sperimentazione, i loro animali sono diventati un segnale luminoso in movimento nelle strade buie della Lapponia.

Reindeer herders in Finland are experimenting with reflective spray to help prevent auto collisions. http://yle.fi/uutiset/glittering_antlers_to_improve_road_safety/7094020 Posted by Endangered Species Coalition on Tuesday, February 18, 2014

È stato testato uno spray catarifrangente, applicato sia sulla pelliccia delle renne che sui loro palchi. Su questi ultimi risultava decisamente più visibile. Tuttavia, il progetto ha fallito perché non è riuscito né ridurre né a contenere il numero di renne morte su strada.

Nella terra di Rudolph, gli incidenti sono responsabili di una vera e propria strage di renne. In media sono oltre 4000 gli esemplari coinvolti ogni anno nelle collisioni, più di 4500 solamente nel 2023.

I periodi con il maggior numero di incidenti sono i mesi invernali e, in particolare, i mesi di novembre, dicembre e gennaio. Gli allevatori lamentano danni enormi, che non vengono compensati dagli importi stanziati dal centro assicurativo dei trasporti finlandese Motor Insurers‘ Centre.

Le autorità hanno introdotto altre misure per garantire una maggiore sicurezza stradale e salvaguardare le renne nelle aree di pascolo. Attualmente, oltre a un’applicazione per segnalare animali vaganti, è stata realizzata una mappa con le zone di maggior rischio.

La mappa allerta finlandesi e turisti, indicando le arterie stradali su cui si verificano i principali avvistamenti. Queste sono alcune strade sulle quali bisogna guidare con cautela.

Come sempre, si raccomanda prudenza alla guida, specialmente a chi non conosce questi territori. Mantenere una velocità ridotta, in particolare in presenza di aree naturali o riserve, può salvare vite umane e non, più di uno spray che si illumina di notte.

Fonte: Finnish Reindeer Herders’ Association

