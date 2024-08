Padre e figlio a caccia uccidono un orso sbucato all’improvviso in Alaska (sparandosi anche a una gamba)

Orso bruno sorpreso da una famiglia di cacciatori durante una battuta in Alaska. L'animale è stato ammazzato dopo un attacco sferrato dal plantigrado. Pare che l'orso non fosse solo. Gli agenti avrebbero riferito della presenza di un cucciolo in zona, ora orfano se appartenuto al selvatico fatto fuori dai cacciatori

Si trovava nel suo habitat, nella natura incontaminata dell’Alaska, quando, spaventato da due cacciatori, ha provato a difendersi dalla minaccia sferrando un ultimo attacco. Un orso bruno è stato freddato da padre e figlio durante una battuta di caccia.

Tyler Johnson stava esplorando assieme al padre un territorio della penisola di Kenai, Alaska meridionale, quando un orso è comparso all’orizzonte. Senza nemmeno rendersene conto, i due si sono trovati a poca distanza dal plantigrado.

Il selvatico, sorpreso dalla loro presenza, ha reagito d’istinto. Dopo aver puntato inizialmente il padre, si sarebbe scagliato sul ragazzo mordendolo. Durante l’attacco, il ragazzo ha afferrato l’arma da fuoco per uccidere l’animale, ma un colpo è partito ferendolo accidentalmente alla gamba.

Un secondo proiettile ha poi raggiunto l’orso. Anche il padre ha sparato all’esemplare, che è deceduto poco dopo. La squadra di polizia dell’Alaska Wildlife Troopers è intervenuta dopo aver ricevuto la segnalazione dall’area di Abernathy Cabin.

I soccorritori hanno prestato le prime cure sul posto per poi trasferire Tyler Johnson in un ospedale di Anchorage e il padre al centro operativo. Padre e figlio hanno raccontato l’accaduto come una “vittoriosa impresa”, lodando le loro abilità di caccia.

A dire del giovane Johnson, proprio l’esperienza acquisita dal padre ha permesso ai due di uscirne vivi. Già in passato, avevano sterminato in coppia orsi neri in Alaska. Questo incontro, però, non era preventivato.

Nel loro mirino vi erano altri animali, ma vi è finito un orso bruno. Secondo quanto riferito dai media americani, un cucciolo d’orso sarebbe stato individuato a poca distanza dal luogo dell’incidente.

È dunque più che probabile che l’orso ammazzato da questa famiglia di cacciatori fosse solamente una mamma pronta a tutto pur di difendere il suo piccolo.

Alaska State Troopers

