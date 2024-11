L’overtourism in Florida sta minacciando i lamantini che si rifugiano qui per stare al caldo (e sono già a rischio estinzione)

I lamantini cercano rifugio d’inverno a Crystal River, ma questa località viene presa d’assalto dai turisti che nuotano accanto agli animali, li toccano e li inseguono mettendoli fortemente in pericolo

Crystal River, situata in Florida, è nota per le sue acque calde che durante l’inverno attirano i lamantini in cerca di rifugio. Questa area, ufficialmente una riserva naturale, è diventata però una meta turistica ambita, trasformandosi in un esempio di overtourism con conseguenze drammatiche per questi mammiferi marini già a rischio.

Ogni anno, infatti, tantissimi turisti arrivano per osservare i lamantini da vicino, spesso interagendo con loro in modi invasivi: nuotano accanto agli animali, li toccano e li inseguono, nonostante le regole di tutela imposte dalle autorità locali.

Molti operatori turistici organizzano escursioni in kayak o in barca per sfruttare economicamente questa opportunità, promuovendo esperienze “uniche” a discapito della tranquillità dei lamantini. Sebbene sia vietato uccidere questi animali, le collisioni con imbarcazioni sono una delle principali cause di morte per i lamantini in Florida, complicando ulteriormente la loro sopravvivenza.

C’è il rischio che i lamantini non sopravvivano ai mesi invernali

Oltre al turismo, la distruzione dell’habitat è un altro fattore di rischio. I lamantini si rifugiano spesso nei pressi di centrali elettriche che rilasciano acqua calda, ma con la transizione verso fonti energetiche più sostenibili, queste aree artificialmente riscaldate potrebbero scomparire. Senza un’alternativa, migliaia di lamantini rischiano di non sopravvivere ai mesi invernali.

Un dibattito è in corso riguardo allo status del lamantino come specie in pericolo. Mentre alcune organizzazioni sostengono che la popolazione sia in crescita, altre, come l’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN), sottolineano che il rischio di estinzione rimane elevato. Declassare il lamantino potrebbe ridurre l’attenzione verso la sua protezione, aumentando le attività che minacciano la specie, come la navigazione veloce nelle sue aree frequentate.

Per alcuni operatori locali i lamantini rappresentano una risorsa economica cruciale. Tuttavia il turismo irresponsabile e la mancanza di controlli severi rischiano di danneggiare sia l’ecosistema che l’immagine della regione. Educare i visitatori sull’importanza di rispettare gli animali e implementare regolamenti più rigidi per limitare l’impatto umano sono passi fondamentali per preservare questa specie.

La situazione dei lamantini in Florida è emblematica del fragile equilibrio tra conservazione ambientale e sfruttamento turistico. Proteggere questi animali richiede un impegno congiunto tra autorità, operatori turistici e visitatori, per garantire che il Crystal River rimanga un rifugio sicuro per i lamantini.

