In Islanda la polizia ha ucciso un raro orso polare della Groenlandia che si stava avvicinando ad un’abitazione

Era arrivato in Islanda dalla Groenlandia probabilmente su una lastra di ghiaccio e pare si stesse avvicinando ad un’abitazione ove vive una donna di 83 anni. La polizia lo ha ucciso perché non aveva altri mezzi per tranquillizzarlo

Un orso polare della Groenlandia è morto per mano della polizia islandese: arrivato probabilmente su una lastra di ghiaccio, l’animale si stava avvicinando all’abitazione di Ásthildur Gunnarsdóttir, una donna di 83 anni, appena entrata nella sua casa estiva a Höfðastrand nel fiordo Jökulfjörður. Lo ha riferito la nipote dell’anziana, Katrín Gyða Guðjónsdóttir.

Era appena entrata in casa e poi ha visto l’orso fuori dalla finestra, a poca distanza, vicino ai fili dei panni – racconta la giovane al portale islandese Visir – Penso fosse a tre metri dalla casa. Quindi, quando era fuori, l’orso polare era molto vicino

Ásthildur Gunnarsdóttir, kona á níræðisaldri, var í nýkomin inn í sumarbústað á Höfðaströnd í Jökulfjörðum þegar hún sá hvítabjörn í um það bil þriggja metra fjarlægð.Sjá frétt í athugasemdakerfinu. Posted by Vísir on Thursday, September 19, 2024

La donna si è comprensibilmente spaventata e ha contattato le autorità. Le quali, però, pare non avessero altri strumenti per difendere la donna se non sparare all’orso, uccidendo così un esemplare di una specie già vittima dei cambiamenti climatici.

Leggi anche: Il grido disperato (e ignorato) degli orsi polari: i loro ghiacciai stanno sparendo a ritmi velocissimi

Stamattina è stato riferito che agenti di polizia armati e la squadra operativa speciale della guardia

L’orso è stato ritrovato non lontano da dove è stato visto, proprio accanto a una casetta dove una donna era sola – riferisce Helgi Jensson, capo della polizia di Vestfjörður – Pertanto non abbiamo avuto altra scelta che uccidere l’animale

Non c’era alternativa o questa, come spesso accade, era la più rapida?

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: Visir

Leggi anche: