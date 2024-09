Un altro orso investito, è successo in Trentino, i corridoi faunistici devono essere creati al più presto!

Ancora un incidente, ancora un’automobile che investe un orso: è successo nella tarda serata di ieri 6 settembre a Vezzano, frazione di Vallelaghi in provincia di Trento. Il plantigrado è fuggito e non ci sono feriti ma gli incidenti sono davvero continui ormai. I corridoi faunistici sono più urgenti che mai!

A Vezzano, in Trentino, un’automobile ha investito un orso lungo la SS45bis della Gardesana Occidentale, all’altezza del Vecchio Mulino nel comune di Vallelaghi. È successo nella tarda serata di ieri 6 settembre.

Nessun ferito tra le persone (solo molti danni al mezzo), e l’animale è riuscito a fuggire. Ma è davvero troppo, gli incidenti sono continui ormai. I corridoi faunistici sono più urgenti che mai!

Come riferisce un comunicato della Provincia Autonoma di Trento, dopo l’incidente è stato chiamato il numero unico di emergenza 112, e sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco volontari e una squadra specializzata del Corpo forestale trentino.

Nella mattinata di oggi 7 settembre l’unità cinofila ha ricostruito la traccia del plantigrado e raccolto qualche campione biologico che potrà essere utile per la sua identificazione genetica. La traccia seguita per alcune centinaia di metri dimostra che l’animale si è allontanato verso il bosco.

Stavolta è andata “bene” (speriamo anche per l’orso), ma gli incidenti continuano. Non possiamo davvero più aspettare, devono essere creati al più presto i corridoi faunistici per prevenire tutto questo.

Fonte: Provincia Autonoma di Trento

