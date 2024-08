Cucciolo di orso gravemente ferito in un incendio in Spagna, è vivo grazie all’intervento dei residenti

Un cucciolo d'orso è stato soccorso e recuperato con ferite e ustioni dovute a un incendio grazie alla segnalazione di un cittadino, che non è rimasto indifferente davanti a un animale bisognoso d'aiuto. Ora è in clinica ed è seguito dai veterinari

È solamente un cucciolo e ha rischiato di morire a causa di un incendio, ma l’immediato soccorso prestato ha scongiurato il peggio per ora. Un orsetto è stato recuperato nel centro urbano del distretto di Barniedo de la Reina, nell’area del Parco nazionale dei Picos de Europa.

A segnalarlo un residente, che ha informato le autorità sulla presenza di un giovanissimo orso in difficoltà. Sul posto si sono recati agenti di polizia, guardie ambientali e il personale specializzato della Fundación Patrimonio Natural, che hanno localizzato e catturato l’orsetto.

Sul suo corpicino presentava ferite e ustioni sui cuscinetti delle zampe.

L’orsetto è stato trasferito presso il CRAS di Valladolid, dove è stato sottoposto a controlli ed esami. Attualmente è in prognosi riservata.

I veterinari hanno confermato che il cucciolo versa in cattive condizioni, ma riceverà le migliori cure nel corso della riabilitazione. Si tratta di un esemplare maschio dal peso di 6.4 kg.

Non si hanno notizie della sua famiglia per ora. L’orsetto appartiene a un gruppo costituito da una femmina adulta e altri due cuccioli. Il nucleo è stato avvistato proprio nella zona del comune di Barniedo de la Reina intorno a fine luglio, quando è divampato il rogo che ha interessato un’area forestale di quasi 10 ettari.

Non si sa se anche gli altri cuccioli e la madre possano aver riportato lesioni. Per questo motivo le squadre di agenti hanno avviato ricerche per individuare gli altri selvatici e intervenire in caso di bisogno.

Si spera, a ricovero concluso, di poter ricongiungere il cucciolo alla sua mamma e ai suoi fratelli e sorelle. La decisione potrà essere presa solamente dai veterinari e dal gruppo di lavoro per la salvaguardia dell’orso bruno della Cordigliera Cantabrica su valutazione del quadro clinico dell’orsetto.

L’augurio è che possa rimettersi presto e tornare in natura una volta guarito del tutto. Se non fosse stato per quella segnalazione partita dalla comunità, l’orsetto avrebbe avuto le ore contate.

Mentre i veterinari continuano a tenere il selvatico sotto osservazione, proseguono le indagini per conoscere la natura dell’incendio. La causa più probabile sembrerebbe essere un guasto a una linea elettrica.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: Junta de Castilla y Leon

Leggi anche: