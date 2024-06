Non è un cane, non è un lupo: incredibile avvistamento di uno sciacallo dorato nel Bergamasco

Incredibile segnalazione nel Bergamasco: un esemplare di sciacallo dorato è stato avvistato dalle fototrappole in un'area boschiva durante un piano di monitoraggio del territorio

Avvistamento davvero sorprendente nel Bergamasco, dove proprio di recente è stato documentato il transito di un particolare selvatico. Si tratta di uno sciacallo dorato, Canis aureus, un canide molto raro in Italia e classificato come specie protetta.

L’esemplare é stato osservato nel Bosco tondo della pianura di Casirate d’Adda grazie alla fototrappola installata localmente da un naturalista e collaboratore del Wwf Bergamo-Brescia.

Le immagini mostrano in tutto 3 passaggi nell’arco di 2 giorni. Si tratterebbe, secondo i dati, del primo avvistamento in assoluto nella vasta area boschiva e solamente del secondo in Lombardia. L’osservazione è stata fatta nell’ambito di un’azione di monitoraggio del territorio.

Lo scopo dello studio è quello di verificare l’attuale stato ambientale dell’area, dal cui esito verranno valutati gli strumenti di protezione da adottare. Se ci saranno i presupposti si potrà ipotizzare l’inserimento dell’area nel sistema Oasi del Wwf Italia” ha dichiarato Marcello Fattori, presidente dell’associazione, a fonti locali.

La popolazione di questo esemplare sta dando segnali di ripresa con un areale in espansione verso diverse regioni italiani. Le segnalazioni lasciano ben sperare per la specie, che a causa del suo aspetto è spesso scambiata per un lupo e perseguitata dai bracconieri.

Lo sciacallo dorato è infatti un canide di medie dimensioni dal peso medio di 15 kg. Ricorda un lupo ma anche un cane, sebbene la sua coda sia più corta di quella del predatore. Questo selvatico è onnivoro, schivo e difficile da incontrare in natura.

Ecco perché l’avvistamento nella provincia di Bergamo è davvero importante. Il Wwf continuerà ora a effettuare sopralluoghi e controlli al fine di garantire alla specie una protezione più adeguata.

