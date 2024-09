Niente più delfini in cattività al parco a tema Disney in Florida, saranno ricollocati in via permanente

Nuova ricollocazione per i delfini in cattività nel parco a tema Disney della Florida. La società ha detto basta a questa attrazione, ma gli animalisti, per quanto soddisfatti della comunicazione, chiedono che gli i cetacei siano trasferiti in un santuario

Basta show con animali all’Epcot di Walt Disney World. Il parco divertimenti con sede a Bay Lake, Florida, metterà fine alle attività che vedono i delfini interagire con il pubblico o eseguire addestramenti, dando priorità al benessere animale.

A partire dai primi di ottobre, Disney rimuoverà le attrazioni con i cetacei utilizzati nel padiglione The Seas with Nemo and Friends, una delle aree a tema marino ispirata al film successo Alla ricerca di Nemo.

La decisione presa da Disney è stata accolta con soddisfazione dagli attivisti per i diritti degli animali, che negli anni hanno organizzato campagne per sensibilizzare i visitatori dell’Epcot e sottrarre i delfini alla vita in cattività.

Tuttavia, il team di Dolphin Project, che si dedica alla conservazione dei delfini nel mondo, ha espresso molte perplessità sul luogo in cui i delfini saranno ricollocati. I delfini verranno infatti spostati nel Gulfarium Marine Adventure Park, struttura che si trova sempre in Florida e che, come il nome ci anticipa, sfrutta gli animali per intrattenimento.

Anche un famoso lamantino di nome Lou, popolarissimo nell’Epcot, raggiungerà un altro centro “riabilitativo”. Ricordiamo che il parco di Bay Lake possiede ancora un lamantino, che ci si augura possa lasciare la vasca del The Seas With Nemo & Friends quanto prima.

Dolphin Project, assieme al movimento Save The Disney Dolphins, ha dato la piena disponibilità a collaborare con la direzione e il personale del The Seas affinché i cetacei possano essere trasferiti in un vero rifugio piuttosto che un altro parco divertimenti.

Se si vuole essere parte di un progresso orientato realmente al benessere degli animali, allora solamente un santuario per animali può soddisfarne i requisiti. Per tale ragione, le associazioni invitano i sostenitori a firmare la petizione dedicata ai delfini dell’Epcot.

Il passo compiuto da un colosso come la Walt Disney è comunque un grande punto di partenza, che può fungere da esempio trainante per altri parchi, spingendoli ad abbandonare definitivamente spettacoli e divertimenti con animali.

Fonte: savethedisneydolphins/Instagram

