Nati quattro cuccioli di tigre di Sumatra, ma purtroppo nel recinto di uno zoo

Fiocchi blu e rosa in uno zoo della Polonia, dove sono nate quattro tigri di Sumatra. Si tratta di un evento raro, ma avvenuto in cattività. Lo zoo ha una lunga tradizione nell'allevamento di tigri. Ma è così che vanno salvate le specie in pericolo di estinzione?

I custodi dello Zoo Wroclaw, lo zoo di Breslavia, hanno definito un “raro miracolo” una nascita avvenuta nei suoi recinti. Nel corso dell’estate, sono venuti al mondo quattro cuccioli di tigre di Sumatra, sottospecie in pericolo di estinzione.

Sono tre maschi e una femmina i piccoli di Nuri e Tengah, due esemplari adulti già utilizzati per la riproduzione. La coppia aveva dato alla luce un’altra tigre di Sumatra, oggi trasferita al Tierpark Cottbus, in Germania.

I quattro tigrotti hanno aperto gli occhi il 22 luglio, ma lo staff dello zoo ha tenuto segreta la notizia monitorando lo stato di salute della cucciolata. Solo di recente, il 16 ottobre, i cuccioli hanno mosso i primi passi nel recinto assieme ai genitori, condividendo con loro le prime esperienze in cattività. Dall’altra parte del pannello, i visitatori dello zoo ad osservarli.

Bolesny poniedziałek? Nic z tego! 🐅Zobaczcie zdjęcia z pierwszego wyjścia na wybieg naszych czterech tygrysów… Posted by ZOO Wrocław on Monday, October 21, 2024

Giocano attivamente, vengono nutriti dal team che si occupa dei grandi carnivori crescendo sani e forti. Adesso pesano circa sugli 8kg. Le quattro tigri hanno tutti gli occhi del mondo puntati su di loro. Anche il sindaco di Breslavia, Jacek Sutryk, si è complimentato con lo zoo per questo traguardo.

La nascita di quattro tigri di Sumatra è il più grande successo riproduttivo degli ultimi anni e un evento senza precedenti, una vera sensazione globale” ha commentato Sutryk.

Nel 2024 sono state registrate nascite di tigri di Sumatra solamente in 4 zoo d’Europa. Lo zoo di Breslavia, inoltre, è l’unico in Polonia ad allevare questi predatori in grave pericolo di estinzione nel loro habitat.

Si stima sopravvivano circa 400 esemplari di tigre di Sumatra in natura. I restanti si trovano negli zoo di vari Paesi, inserite in programmi di allevamento per la conservazione di questo felino, la sottospecie di tigre più piccola.

Come lo Zoo Wroclaw scrive orgogliosamente sul suo sito web, “lo zoo di Breslavia ha una lunga tradizione di riproduzione delle tigri di Sumatra“. Per quanto la struttura finanzi anche parchi in Indonesia e sostenga la lotta al bracconaggio, le “sue” tigri vivranno lontane dalla loro casa in una rete di accordi tra zoo e zoo. E non ne fanno mistero.

Il fatto poi che questi cuccioli siano tre maschi e una sola femmina rende la loro reclusione in cattività indispensabile perché le tigri femmine sono più comuni negli zoo. I maschi potrebbero quindi “aiutare a bilanciare la loro popolazione negli zoo”.

Negli zoo sono nate e negli zoo trascorreranno tutti i loro giorni da adesso in poi. La questione continua a sollevare dubbi sull’efficacia di “salvare” specie in pericolo, rinchiudendole a vita in recinti.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: Zoo Wroclaw

Leggi anche: