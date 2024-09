Il massaggio cardiaco a questo animaletto che ha subìto una scossa elettrica fuggendo dagli incendi è la cosa più emozionante che vedrai oggi

Un mico fuggendo dagli incendi è stato colpito da una scossa elettrica: i vigili del fuoco lo hanno rianimato praticandogli il massaggio cardiaco

Gli incendi devastanti che hanno colpito il Pantanal brasiliano e l’Amazzonia stanno portando distruzione a uno dei biomi più importanti del mondo, causando la perdita di innumerevoli vite animali. Tuttavia, in mezzo a questa tragedia, ci sono anche storie di speranza e di gentilezza che meritano di essere condivisi.

Una di queste riguarda il salvataggio di un piccolo animale, un mico, che era ormai in punto di morte dopo aver subìto una scossa elettrica mentre fuggiva disperatamente dalle fiamme. I vigili del fuoco, veri eroi che ogni giorno mettono a rischio la propria vita per salvare quella degli altri, sono intervenuti prontamente, dimostrando ancora una volta la loro incredibile dedizione.

L’intervento dei pompieri è stato decisivo: con delicatezza, sono riusciti a prestargli le prime cure e a rianimarlo dopo avergli fatto il massaggio cardiaco tenendogli le zampine per farlo sentire meno solo quando tutto ormai sembrava perduto e l’animale già non si muoveva più.

Poi, però, ecco che si è ripreso, miracolosamente. Il video del salvataggio, che sta commuovendo migliaia di persone, ci ricorda che anche nelle situazioni più drammatiche, esiste la possibilità di un lieto fine, se qualcuno è disposto ad agire con coraggio e a non arrendersi.

Tante le storie bellissime che ci arrivano

Come detto, non è l’unico intervento provvidenziale di questi giorni. Vi abbiamo già parlato di una cucciola di tapiro sopravvissuta miracolosamente alle fiamme. Questa giovane tapiro, di appena pochi mesi, è stata trovata terrorizzata e gravemente ferita dai volontari dell’organizzazione Onçafari, attiva nelle zone colpite dagli incendi.

Quando è stata recuperata, l’animale mostrava segni evidenti di ustioni di secondo e terzo grado sulle zampe, causate dal calore devastante del fuoco che ha distrutto oltre 2,5 milioni di acri di terra nel Pantanal. Portata immediatamente in un centro per la fauna selvatica a Caiman, nel Mato Grosso do Sul, la cucciola è stata sottoposta a un trattamento innovativo per le ustioni utilizzando la pelle di tilapia e ha mostrato segni di miglioramento sin dai primi giorni

Il suo percorso di riabilitazione sarà lungo e complesso. Essendo così giovane, dovrà imparare a sopravvivere autonomamente in natura prima di poter essere rilasciata nuovamente nel suo habitat. Ciò che conta, però, è averla salvata da morte certa.

Queste sono solo alcune delle tante storie che testimoniano gli sforzi incessanti di volontari, veterinari e vigili del fuoco per salvare gli animali dalle fiamme. Altri animali, come una piccola scimmietta recentemente salvata dai vigili del fuoco nella stessa regione, rappresentano la resilienza della natura di fronte a una catastrofe di tali proporzioni e ci ricordano che, nonostante la devastazione, la vita può ancora trovare un modo per sopravvivere.

