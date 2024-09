Manoj Gogoi, il custode della fauna selvatica che ha salvato oltre 6000 animali

Manoj Gogoi ha dedicato la sua vita a salvare gli animali selvatici: fino ad ora ne ha protetti oltre 6.000 in particolare durante le inondazioni annuali che colpiscono Kaziranga

Manoj Gogoi, un giovane di 19 anni originario di Kaziranga, nell’Assam in India, ha dedicato la sua vita alla protezione degli animali selvatici, salvando oltre 6.000 esemplari dalla sua organizzazione, Naturalisti per la riabilitazione di serpenti e uccelli (NRSB), fondata nel 2007.

Cresciuto in un ambiente naturale, Manoj ha sviluppato un amore profondo per la fauna selvatica sin dalla sua infanzia, circondato da rinoceronti, leopardi e varie specie di uccelli. La sua carriera è iniziata come guida turistica, dove ha avuto la possibilità di entrare in contatto con esperti di biodiversità.

Un incontro significativo con Ashok Verma della Bombay Natural History Society lo ha spinto a seguire un corso di un mese a Mumbai, che ha consolidato il suo desiderio di diventare un conservazionista. Durante quel periodo, ha appreso l’importanza della salvaguardia degli animali, un concetto che ha subito interiorizzato.

Il primo salvataggio di Manoj avvenne nel 2007 quando un pitone stava per essere ucciso da una folla infuriata. Prendendo una decisione coraggiosa, lo ha salvato, segnando l’inizio di una lunga carriera dedicata alla riabilitazione della fauna selvatica.

Da allora ha lavorato incessantemente, in particolare durante le inondazioni annuali che colpiscono Kaziranga, affrontando sfide immense per salvare gli animali in difficoltà. L’approccio di Manoj va oltre il semplice salvataggio.

Ha anche avviato un programma di sensibilizzazione della comunità, reclutando giovani locali per collaborare con lui. Attualmente, oltre 100 ragazzi e ragazze del villaggio sono coinvolti nelle sue attività, ricevendo formazione per diventare guide naturalistiche e soccorritori. Manoj crede che sia fondamentale educare le nuove generazioni sulla conservazione della fauna selvatica e sull’importanza di rispettare la natura.

Grazie al supporto della Corbett Foundation, Manoj ha potuto ampliare le sue operazioni e migliorare le sue competenze nel primo soccorso degli animali. Questo aiuto ha anche facilitato la sua collaborazione con le autorità forestali, che spesso si rivolgono a lui per assistenza durante le crisi legate agli animali selvatici.

Manoj è diventato un eroe locale, riconosciuto e rispettato per il suo lavoro. La sua dedizione e il suo amore per gli animali lo hanno reso un punto di riferimento nella comunità. Nonostante i grandi risultati raggiunti, Manoj continua a lavorare instancabilmente per proteggere la fauna selvatica di Kaziranga.

