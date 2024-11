Per la prima volta in 40 anni questa lumachina si è riprodotta in natura (dopo essere stata dichiarata estinta)

Sembrava spacciata la lumaca Partula tohiveana e invece dopo un lungo progetto di conservazione durato 40 anni ora si è di nuovo riprodotta in natura

Un importante traguardo per la conservazione della biodiversità è stato raggiunto nella Polinesia francese, dove per la prima volta in 40 anni, la specie di lumaca Partula tohiveana è stata trovata a riprodursi in natura. Questo successo segna un passo fondamentale per la salvaguardia di queste lumache, che erano considerate estinte in natura a causa di una serie di fattori, tra cui l’introduzione di specie invasive.

Partula tohiveana, una specie di lumaca tropicale della Polinesia, era quasi scomparsa dopo che la lumaca lupo rosata (Euglandina rosea) venne introdotta nei decenni precedenti per combattere altre specie di lumache. Purtroppo, infatti, la lumaca lupo rosata si è rivelata un predatore letale per le specie autoctone, riducendo drasticamente la popolazione di Partula.

Negli anni ‘80 e ‘90, gli ultimi esemplari di alcune specie di Partula sono stati salvati e portati in cattività, dando vita a un programma di conservazione internazionale. Il ritorno di questi molluschi in natura è stato reso possibile grazie a uno sforzo globale che ha coinvolto zoo di tutto il mondo, inclusi quelli di Londra, Edimburgo e Schwerin, e la Direzione dell’Ambiente della Polinesia Francese.

Ha un ruolo cruciale nella salute delle foreste tropicali

Da circa dieci anni, queste lumache sono state reintrodotte nell’ambiente naturale delle isole Moorea, Tahiti e Huahine, dove sono state liberate oltre 30.000 esemplari di varie specie. La recente scoperta di una Partula tohiveana adulta, non marcata, è la prova che questi animali si stanno riproducendo con successo nell’habitat che avevano perso da tempo.

Il risultato è particolarmente significativo non solo per il recupero della specie, ma anche per il ripristino dell’ecosistema delle isole. Le lumache Partula svolgono infatti un ruolo cruciale nella salute delle foreste tropicali, nutrendosi di tessuti vegetali e funghi in decomposizione, contribuendo così al bilanciamento ecologico. La reintroduzione delle lumache, inoltre, sta aiutando a combattere l’impatto delle specie invasive che minacciano la biodiversità locale.

Questo progetto di conservazione rappresenta un esempio positivo di collaborazione globale e di come gli sforzi mirati possano fare la differenza nel salvare specie minacciate. Ora, grazie alla loro riproduzione in natura, le Partula tohiveana potrebbero essere rimosse dalla lista delle specie estinte in natura, passando a “in pericolo critico”, un traguardo che celebra quattro decenni di impegno e speranza. C’è da gioire, certo, ma ci sarà ancora molto da fare prima che questa specie non sia più minacciata.

