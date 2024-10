L’emozionante liberazione di una lince nelle Alpi friulane, è la sesta a tornare in natura

Lince Luna

Sono giorni speciali per la lince nelle Alpi sudorientali 🐈È stata liberata Luna, una femmina di lince nella Foresta di Tarvisio, nell'ambito del progetto #ULyCA2. Luna è una giovane femmina, nata nel maggio 2023 in una riserva di caccia in Turingia, in Germania, dove è stata preparata per il rilascio in natura. Lo scopo di questi sforzi è quello di collegare le popolazioni di lince esistenti nell’Europa centrale in modo tale che in futuro lo scambio tra le singole popolazioni possa avvenire attraverso la dispersione naturale: collegare tra loro le popolazioni isolate di lince è estremamente importante per la sopravvivenza a lungo termine della specie in Europa centrale.© Gruppo Lince italia#wwfitalia #OurNature #lince

Posted by WWF Italia on Monday, September 30, 2024