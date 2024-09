Questa lepre rinchiusa in cattività è ora “libera” e la sua gabbia distrutta per sempre

Una minuscola lepre strappata dal suo habitat e confinata in uno spazio inadeguato è stata salvata e ora riassapora un briciolo di libertà grazie agli sforzi di un centro per la fauna selvatica. L'ente ricorda, ancora una volta, che gli animali selvatici devono rimanere tali

È stata strappata dalla sua casa quando era solamente un cucciolo per poi essere imprigionata in una gabbia microscopica, che le ha causato sofferenza. Una piccola lepre è stata salvata da un centro per la fauna selvatica e la gabbia distrutta. Non ne avrà più bisogno.

Artefice della sua nuova vita è il Cottontail Cottage Wild Rehab, servizio americano che presta soccorso agli animali selvatici. Il personale l’ha accolta in clinica e l’ha chiamata Chloe.

Chloe è nata allo stato brado, ma ha trascorso 3 anni confinata in uno spazio ristretto. Chi l’ha catturata credeva di poterla tenere come animale domestico, come se fosse un cane o un gatto di strada. Lei però è un selvatico e la sua salute e i suoi comportamenti hanno risentito della cattività.

Per sua fortuna il centro l’ha messa in salvo, donandole speranza. Quando Chloe è arrivata al Cottontail Cottage Wild Rehab, ha mostrato evidenti segni di stress. Girava nervosamente su se stessa, era molto agitata. È un miracolo che non sia morta a causa della frustrazione.

Ma quella gabbia ora è solamente una ferita che il tempo rimarginerà. Chloe è stata trasferita nella sua nuova area, dove ha a disposizione sia uno spazio interno che esterno tutti per lei. Potrà esplorare e muoversi liberamente, sotto la supervisione dei veterinari.

Per quanto non tornerà nella sua natura, il personale del centro le ha ridato un briciolo di quella libertà rubata da cucciola garantendole benessere e sicurezza.

Il Cottontail Cottage Wild Rehab ha deciso di condividere la sua toccante storia per diffondere un messaggio agli utenti: la fauna selvatica deve restare selvatica. Non dobbiamo privarla del suo istinto, non dobbiamo renderla confidente dando da mangiare alle specie selvatiche. Selvatico vuol dire selvatico.

Non vuoi perdere le nostre notizie ?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram.

e Siamo anche su Google News attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite.

Fonte: Cottontail Cottage Wildlife Rehab/Facebook

Leggi anche: