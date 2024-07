Il raro (e bellissimo) leopardo fragola è stato avvistato per la prima volta in una riserva in Tanzania

Per la prima volta è stato avvisato un rarissimo leopardo fragola nel continente africano ma fuori dal Sud Africa, in particolare nella Selous Game Reserve del sud della Tanzania. La specie è un vero leopardo, con una mutazione che induce una variante cromatica. Stupendo!

I leopardi fragola sono (forse) più diffusi di quanto si pensasse: una femmina è stata infatti avvistata per la prima volta nel continente africano ma fuori dal Sud Africa, in particolare nella Selous Game Reserve del sud della Tanzania. La scoperta è opera di un gruppo di ricerca dell’Università di Oxford (Regno Unito).

Come spiegano gli scienziati, i leopardi fragola (o rossi) sono una rara variante cromatica del leopardo “comune” (Panthera pardus), caratterizzata da macchie rosse o marroni anziché nere, che si ritiene siano il risultato di una mutazione nel gene della proteina correlata alla tirosinasi (TYRP1).

In precedenza si pensava che la causa di questa variazione cromatica fosse collegata alla produzione eccessiva di pigmento rosso come risultato dell’eritrismo (che negli esseri umani porta ad avere i capelli rossi, caratteristica occasionale nelle popolazioni caucasiche).

Ma ora gli scienziati ritengono che la pelliccia color fragola potrebbe invece essere più strettamente collegata all’albinismo, una condizione genetica che causa individui completamente bianchi a causa di livelli molto bassi o della totale assenza del pigmento melanina nella pelle.

Leggi anche: Il dramma degli albini in Africa: uccisi perché ritenuti maledetti e le ossa rivendute al mercato nero

A differenza però dell’albinismo vero e proprio, che in natura crea svantaggi per molte specie, sembra che la colorazione fragola possa offrire un vantaggio per i leopardi, che possono così mimetizzarsi meglio nel paesaggio.

Diversi individui così colorati erano già stati segnalati in Sud Africa, ma, per saperne di più su questa variante e valutare la frequenza con cui si presenta in natura, i ricercatori hanno distribuito 319 stazioni di trappole fotografiche accoppiate nell’ecosistema Nyerere-Selous, nel sud della Tanzania. Le telecamere hanno catturato oltre 4.000 immagini di leopardi, dove 373 leopardi sono stati identificati come individui unici: di questi uno si è rivelato avere la colorazione fragola.

Riportiamo la prima segnalazione di questo fenotipo nel continente africano al di fuori del Sud Africa, dalla Selous Game Reserve nel sud della Tanzania – scrivono gli autori – È stata documentata una femmina di leopardo con colorazione fragola su 373 singoli leopardi (0,3%) identificati attraverso indagini con trappole fotografiche condotte dal 2020 al 2022 su un’area combinata di oltre 4600 km2 nella Selous Game Reserve

Rispetto ad un tipico leopardo, la femmina presenta macchie molto più chiare senza il tipico nero intorno alla bocca, sulle zampe e nella parte posteriore delle orecchie. Poiché esiste la possibilità che la femmina non sia un vero leopardo delle fragole ma che la sua colorazione faccia invece parte di un gradiente di colore naturale, saranno necessari ulteriori test genetici per confermare la scoperta.

Lo studio è stato pubblicato su Ecology and Evolution.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: Ecology and Evolution

Leggi anche: