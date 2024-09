Lanciano oggetti e acqua su un cucciolo di ippopotamo pigmeo: gli zoo non sono parchi divertimento

Comportamenti vergognosi in uno zoo della Thailandia, dove il pubblico ha disturbato un cucciolo di ippopotamo pigmeo per attirare la sua attenzione. I video diffusi dalla struttura mostrano persone gettare acqua sull'animale, che non essendo un fenomeno da baraccone riposa con la sua mamma piuttosto che intrattenere i visitatori

È una star di Internet nonché la mascotte di uno zoo della Thailandia, attirando visitatori da ogni parte del Paese. Alcuni di questi, però, non si risparmiano dal compiere gesti crudeli pur di scattare una foto.

Moo Deng, un giovanissimo esemplare femmina di ippopotamo pigmeo, è diventata popolarissima sin da quando la sua nascita è stata annunciata sui canali del Khao Kheow Open Zoo e il cucciolo presentato al pubblico.

In migliaia hanno acquistato il biglietto solamente per vederla, facendo registrare numeri mai visti prima. La sua fama ha costretto lo staff dello zoo a organizzare visite guidate al recinto della durata di pochi minuti oltre che limitare gli accessi nei weekend.

Ma c’è un altro assurdo motivo per cui sono state attuate delle restrizioni e affissi cartelli di avvertimento in prossimità dell’area dedicata agli ippopotami pigmei. Moo Deng è attiva solamente un paio d’ore al giorno, trascorrendo tutto il tempo restante a sonnecchiare.

Queste abitudini hanno deluso il pubblico accorso al recinto, che, insoddisfatto, ha fatto davvero di tutto pur di attirare l’attenzione dell’animale. Quel tutto, però, si è tramutato in una forma di maltrattamento.

Diversi visitatori hanno avuto comportamenti aggressivi e inappropriati, lanciando cibo o rifiuti verso la piccola oppure versando acqua sul suo corpo per svegliarla e spingerla a interagire in qualche modo con la sua mamma.

Il personale del Khao Kheow Open Zoo si è visto costretto a far presente ai visitatori i rischi legali in cui possono incorrere, ricordando le regole della struttura e facendo appello a quel po’ di buonsenso che ognuno di noi dovrebbe avere.

Gli zoo non dovrebbero, e usiamo il condizionale, mai essere luoghi di intrattenimento come lo sono, ad esempio, i circhi. Purtroppo, però, le attività proposte dalle singole strutture, come le foto con gli animali selvatici, contribuiscono a rafforzare quell’idea che pone sullo stesso piano zoo e parchi divertimento.

