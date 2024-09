La “liberazione” nel Parco d’Abruzzo della cucciola di lupo catturata a Roma

La giovane lupa avvistata a Roma è stata catturata e poi rilasciata in un'area faunistica protetta e recintata all'interno del Parco Nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise.Un intervento a garanzia della sicurezza delle persone e a tutela dell'animale e della natura.Un lavoro di squadra tra la direzione regionale Ambiente, l'ASL Roma 1 e una ditta specializzata in gestione della fauna selvatica, con il coinvolgimento dell'Ispra – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.ParchiLazio

