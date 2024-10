Ila Fox Loetscher, la signora delle tartarughe che dedicò la sua vita per la loro conservazione e protezione

Ila Fox Loetscher è famosa per aver protetto per gran parte della sua vita le tartarughe, sensibilizzando il pubblico sulla loro conservazione e offrendo riabilitazione agli esemplari feriti

Ila Fox Loetscher, nata il 30 ottobre 1904 in Iowa, è stata una pioniera sia nell’aviazione che nella conservazione ambientale. Conosciuta come la “Turtle Lady” (la “signora delle tartarughe”), Ila fu la prima donna pilota autorizzata in Iowa e Illinois. Dopo aver conseguito il suo brevetto di volo nel 1929, fu invitata da Amelia Earhart a unirsi al club delle “Flying 99s”, un gruppo di aviatrici che rappresentava una svolta storica per l’emancipazione femminile.

Nonostante la sua brillante carriera nel mondo dell’aviazione, la vita di Ila cambiò radicalmente dopo la morte del marito negli anni ‘50. Si trasferì a South Padre Island, in Texas, dove scoprì una seconda passione che avrebbe definito il resto della sua vita: la protezione delle tartarughe marine.

In particolare, si concentrò sulla tartaruga di Kemp. Questa specie, la più piccola e una delle più a rischio estinzione tra le tartarughe marine, vive principalmente nel Golfo del Messico, e Ila si impegnò profondamente nella sua tutela.

La fondazione della “Sea Turtle, Inc.”

Nel 1966, Ila iniziò a partecipare a viaggi annuali in Messico con altri volontari, per raccogliere uova di tartaruga e trasferirle in zone sicure su South Padre Island, lontano dai bracconieri. Questo progetto era volto a garantire la schiusa delle uova e il ritorno delle tartarughe in un ambiente più sicuro per la riproduzione.

La sua dedizione portò, nel 1977, alla fondazione della “Sea Turtle, Inc.”, un’organizzazione no profit creata per sensibilizzare il pubblico sulla conservazione delle tartarughe marine e offrire riabilitazione agli esemplari feriti.

Ila divenne una figura iconica non solo per la comunità locale ma anche a livello nazionale e internazionale. Con il soprannome di “Turtle Lady”, divenne nota per il suo lavoro di sensibilizzazione, apparendo in programmi televisivi come The Tonight Show e Late Night with David Letterman. Famoso fu anche il suo incontro con l’oceanografo Jacques Cousteau, che la definì una “Wavemaker” per il suo impegno nelle cause ambientali.

Ila morì il 4 gennaio 2000, all’età di 95 anni, ma la sua eredità vive ancora oggi attraverso la Sea Turtle, Inc., che continua a proteggere le tartarughe marine e a educare il pubblico sulla loro fragile esistenza. Il suo esempio è straordinario perché, ancora prima che il tema divenne centrale come lo è ora, capì l’importanza della conservazione di questi esemplari.

Qualcosa che noi troppo spesso sottovalutiamo, come mostrano i tanti, troppi, atti di distruzione dei loro nidi che vi continuiamo nostro malgrado a documentare giusto per un po’ di goliardia senza renderci conto che si distruggono vite e, di conseguenza, si danneggia anche il Pianeta in cui viviamo.

