I delfini rosa esistono davvero (e noi li stiamo portando all’estinzione)

Il delfino rosa del Rio delle Amazzoni è uni spettacolare mammifero che lascia a bocca aperta chiunque abbia la fortuna di vederlo: il suo colore appariscente e il suo carattere socievole lo rendono un animale affascinante che, purtroppo, è a rischio estinzione per colpa nostra

Ci sono animali che sembrano mitologi, inventati dalla fantastica, eppure esistono davvero. Tra questi c’è sicuramente il delfino del Rio delle Amazzoni, un mammifero rosa che oggi rischia l’estinzione a causa nostra.

Chi è il delfino rosa del Rio delle Amazzoni

Il delfino rosa dell’Amazzonia vive nel Rio delle Amazzoni da 15 milioni di anni (come dimostra un recente troncamento di un fossile appartenente ad un suo antenato) ed è conosciuto anche come “Boto” o “Bonto”, anche se il suo nome scientifico è Inia geoffrensis.

Lungo anche 3 metri, il maschio raggiunge la sua maturità sessuale dai 2 metri in su, mentre la femmina tra 1,6 e 1,75 metri, intorno al sesto/settimo anno di vita e vive in media 23 anni.

L’allattamento dura circa un anno e si riproduce ogni 2-3 anni.

Il delfino rosa a rischio estinzione

Il delfino rosa del Rio delle Amazzoni è fortemente a rischio estinzione poiché, soprattutto in passato, veniva ucciso e utilizzato per cacciare i pesci gatto ed è minacciato dalle molte dighe presenti nel suo habitat che gli rendono difficile la sopravvivenza: tutto ciò non ha influenzato il suo carattere particolarmente socievole.

Perché il delfino Boto è rosa

Il delfino del Rio delle Amazzoni quando nasce è grigio e la sua colorazione rosa compare quando raggiunge l’età adulta.

Ad essere di questo colore è principalmente la parte inferiore del suo corpo che è molto vascolarizzata per questo appare.

Caratteristiche estetiche del delfino rosa

Ha occhi molto piccoli, ma il suo muso molto allungato e sottile e il collo molto flessibile, che gli permette di ruotare la testa lateralmente, lo rendono un abile predatore che, anche grazie all’utilizzo del suo ecoscandaglio, riesce a raggiungere i pesci che preda anche quando sono nascosti tra rami e radici.

