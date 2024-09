Hotel delle api: ti spiego perché alla fine non era una buona idea metterli in giardino

Gli hotel per api e altri insetti sono diventati una tendenza, una idea regalo per chi ama la natura. Gli esperti sostengono tuttavia che non tutte le casette aiutino realmente i nostri impollinatori, anzi

Assomigliano a piccole baite in miniatura con una forma più che riconoscibile. Ne esistono di tutte le dimensioni per offrire un riparo adeguato ad api e altri insetti, contribuendo così alla salvaguardia della nostra biodiversità.

I Bugs hotel sono popolarissimi negli ultimi tempi, diventando una tendenza in chiave di sostenibilità, complice una crescente attenzione alla tutela degli impollinatori. Ma sono davvero così utili?

Invita alla riflessione lo specialista Jean-Sebastien Rousseau-Piot, responsabile della sezione dedicata agli impollinatori selvatici dell’associazione Natagora. Dal 2008 collabora attivamente alla conservazione della natura.

Contattato dall’emittente RTBF, il naturalista ha spiegato che gli hotel per insetti potrebbero risultare, a tratti, anche controproducenti se vengono a mancare determinate caratteristiche o se vengono posizionati in luoghi sbagliati.

In tal senso, è fondamentale chiarire come mai e a cosa prestare attenzione, facendo un’opportuna distinzione tra i vari tipi di hotel per insetti che si trovano in commercio.

Diversi sono i punti affrontati dallo specialista nella sua argomentazione. In primis, Jean-Sebastien Rousseau-Piot ci ricorda che gli hotel per insetti, essendo spazi ristretti, possono favorire la propagazione di malattie e parassiti.

Non è da trascurare la qualità dei materiali utilizzati, che nei modelli più economici è scarsa e potrebbe non resistere alle intemperie bensì essere interessata da infiltrazioni d’acqua. Attenzione anche all’area in cui scegliamo di posizionare gli hotel per insetti.

Se li installiamo in un terreno in cui viene fatto uso di pesticidi e dove non vi sono fiori, di certo non stiamo aiutando gli impollinatori. Potremmo invece attirare i predatori, che non devono nemmeno sforzarsi di individuare gli imenotteri.

I criteri base per un buon hotel per insetti

Gli hotel per insetti devono essere di qualità per riprodurre un ricovero quanto più funzionale possibile. Per questo motivo, nell’ambito del progetto SAPOLL per la protezione degli impollinatori, si raccomanda di seguire queste indicazioni nella realizzazione e/o scelta dei bug hotel:

diametro dei fori dai 2 ai 9 millimetri

profondità dagli 8 ai 15 centimetri

superficie dell’hotel ridotta a un massimo di un metro quadrato

Gli hotel per insetti vanno installati in una zona soleggiata con gli ingressi rivolti verso sud in presenza di risorse floreale. Ogni hotel andrebbe sostituito ogni 3-4 anni. Se si soddisfano i criteri evidenziati dagli studiosi, allora gli hotel per insetti possono davvero aiutare gli impollinatori.

Anche noi effettivamente in passato li abbiamo consigliati, ma alla luce di queste riflessioni, vi invitiamo a fare attenzione.

Fonti: Sapoll – RTBF Info

