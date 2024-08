Hai mai visto un colugo della Sonda? Questo animale sembra uscito da un altro pianeta

Non è un pipistrello né uno scoiattolo volante per quanto "voli" a modo suo. Hai mai sentito parlare del colugo della Sonda? Conosciamo più a fondo questo mammifero originario del Sudest asiatico

Potrebbe arrivare dal set di Animali Fantastici, fare in parte concorrenza a Batman e ai pipistrelli con il suo soprannome di “lemure volante“. Eppure questa creatura tecnicamente non vola e non è neanche imparentata con i lemuri.

È il colugo della Sonda, una specie davvero misteriosa che, malgrado il nome ingannevole, incuriosisce e stupisce per tante altre caratteristiche che lo rendono un animale abilissimo. Ma com’è fatto, dove vive e di che cosa si nutre un colugo della Sonda? Scopriamolo.

Il colugo della Sonda, nome scientifico Galeopterus variegatus, è un mammifero asiatico appartenente all’ordine dei Dermotteri e alla famiglia dei Cinocefalidi. Condivide quest’ultima solamente con un’altra specie, il colugo delle Filippine, Cynocephalus volans.

Conosciuto impropriamente con il nome di lemure volante, il colugo della Sonda non ha praticamente niente in comune con i lemuri, gruppo di primati endemici del Madagascar. Forse, e diciamo forse, una lieve somiglianza del muso?

Il colugo della Sonda è distribuito nel Sudest asiatico, in Indonesia, Thailandia e altri Paesi. Vive nelle foreste, dove si aggrappa agli alberi, e non solo. Ciò è possibile grazie a un corpo piccolo ma performante.

Questo mammifero pesa meno di 2 kg, misura tra i 30 e i 40 cm di lunghezza con una coda altrettanto lunga di circa 20-25 cm. Ha occhi grandi, che gli garantiscono un’eccezionale visione notturna, orecchie minuscole a confronto e un muso non troppo pronunciato.

I piedi sono palmati, gli artigli molto forti per consentirgli una presa stabile sui tronchi degli alberi. I suoi denti sono 34. È ricoperto da una pelliccia screziata di colore marrone-grigio, che tiene in ordine rimuovendo i parassiti proprio con i denti.

Grazie alla sua pelliccia, il colugo della Sonda si mimetizza nel suo habitat proteggendosi dai predatori.

A primo sguardo, è impossibile non notare la membrana che partendo dal collo unisce le parti del suo corpo. Questa membrana è chiamata patagio e ha più funzioni.

Permette in primis al colugo di planare tra gli alberi su lunghe distanze che raggiungono anche i 100 metri. Il patagio ripara anche i cuccioli, avvolgendoli in una sorta di amaca.

Il lemure volante è erbivoro e si nutre di frutti, foglie, germogli e linfa. Vive da solo o in piccoli gruppi e si sposta di notte avendo abitudini crepuscolari.

Perdita di habitat e la caccia illegale rappresentano le principale minacce alle sua sopravvivenza. Secondo i dati IUCN, la sua popolazione è in calo. La specie è classificata attualmente come a minimo rischio d’estinzione nella Lista Rossa ed è protetta da diverse leggi, come quella indonesiana.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram.

e Siamo anche su Google News attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite.

Fonti: Rekoforest – WWF

Leggi anche: