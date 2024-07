Gli ippopotami volano davvero, c’è un video che lo dimostra

Gli ippopotami sono grandi mammiferi erbivori affascinanti che praticamente non hanno predatori grazie alla loro stazza. Ma il peso del loro corpo non gli impedisce di “volare”, come ha dimostrato un nuovo studio che spiega cosa succede quando un ippopotamo corre al massimo della sua velocità

L’ippopotamo è un grosso mammifero erbivoro, viene spesso descritto come un animale con un brutto caratteraccio, è considerato molto aggressivo e non ha predatori, ma ha un lato nascosto che solo adesso gli scienziati sono riusciti a svelare grazie ad un video.

Sono sicura che questo lato nascosto sicuramente ti sorprenderà.

Chi è l’ippopotamo

L’ippopotamo si è guadagnato la reputazione di essere uno degli animali più pericolosi al mondo per noi esseri umani. Attacca quando provocato e per cacciare, pesa in media 1.400 chili (circa 1500 i maschi e 1300 le femmine, ma possono pesare anche di più) e, per la stazza che ha, corre sorprendentemente veloce: fino a 30 km/h.

Ippopotamo volante

Proprio analizzando una serie di video in cui gli ippopotami corrono e sfruttano riprese con telecamere specifiche per immagini in movimento, gli scienziati John Hutchinson ed Emily Pringle hanno scoperto che:

gli ippopotami corrono veloce quando sono inseguiti da un altro maschio, come segno di dominanza

corrono al trotto, anche in acqua visto che non sanno nuotare

Ma soprattutto hanno scoperto che quando corrono alla massima velocità, in alcuni istanti, sollevano tutti e quattro i piedi da terra contemporaneamente per 0,3 secondi.

Ecco non possiamo dire che l’ ippopotamo vola, però è sicuramente affascinante scoprire che un animale così pesante resta sospeso in aria mentre corre.

Lo studio, intitolato “Footfall patterns and stride parameters of Common hippopotamus (Hippopotamus amphibius) on land”, è stato pubblicato su PeerJ.

