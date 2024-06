Giovane tartaruga marina con 3 diversi palloncini di plastica nell’apparato digerente (è ora di vietarli!)

Palloncini per rivelare il sesso del nascituro trovati nello stomaco di una tartaruga marina. Così nel festeggiare una vita se ne uccide un'altra. Un esemplare è stato recuperato nelle reti di un pescatore. Nel suo apparato digerente l'amara scoperta

Ancora un’altra creatura condannata a morte dalla nostra incoscienza. Un tartaruga marina è stata segnalata a Cipro all’organizzazione SPOT Marine Life, finita nelle reti di un pescatore che collabora con l’ente.

Lo staff ha richiesto accertamenti, senza mai poter immaginare cosa avrebbe rivelato l’autopsia eseguita sul corpo dell’esemplare. All’interno dell’apparato digerente della povera tartaruga marina sono stati trovati 3 diversi palloncini, utilizzati con probabilità per un gender reveal party.

Su quel che resta dei palloncini si legge, infatti, “it’s a girl – è una bimba”. Si festeggia una nuova vita, portone via un’altra perché è esattamente questo che è accaduto e non è affatto la prima volta.

Le tartarughe marine, come i pesci, gli uccelli e gli altri abitanti del mare, scambiano i palloncini e i resti plastici di ogni tipo per una fonte di cibo come meduse, alghe (che ricoprono i rifiuti) o altre specie che fanno parte della loro alimentazione.

Finiscono così per ingerire frammenti di plastica di varie dimensioni, per essere soffocati dall’inquinante. La maggior parte delle tartarughe che arrivano nei centri di recupero hanno plastica nel loro stomaco e, difficilmente, sopravvivono.

Per questo esemplare non c’è stato nulla da fare. Il dispiacere e l’amarezza non hanno limiti dato che le nostre acque stanno diventando un accumulo di plastica e rifiuti, che sta prendendo il posto della vita marina.

Ma i palloncini minacciano anche la fauna terrestre, contribuendo non per ultimo all’inquinamento ambientale. Per questo motivo, diverse amministrazioni hanno deciso di vietarli nelle feste informando la cittadinanza sui pericoli legati a queste decorazioni.

Purtroppo, però, i palloncini continuano a essere acquistati per eventi di ogni tipo, dai compleanni alle inaugurazioni, e dispersi nell’ambiente in maniera incosciente. Il modo di festeggiare andrebbe riconsiderato, tenendo bene a mente il loro impatto.

Fonte: spot_turtleproject/Instagram

