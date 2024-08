Follia per un selfie: questo fenicottero in difficolta è stato circondato dai bagnanti sulle spiagge di Rimini (ma ora è di nuovo libero)

Fenicottero in transito viene salvato dalla calca sulle spiagge di Rimini. L'esemplare è stato recuperato e ora vola di nuovo libero, fortunatamente. La vicenda è l'ennesima testimonianza dei comportamenti irresponsabili che abbiamo verso animali e natura. Tutto pur di scattare un selfie perfetto

Stava proseguendo il suo cammino verso la riserva delle Saline di Cervia, Ravenna, ma il viaggio è stato rallentato e infine interrotto dall’incoscienza di bagnanti e curiosi. Un fenicottero è stato assediato dalla folla sul lungomare della riviera romagnola.

L’animale proveniva dalle Marche ed era in transito verso Rimini quando la sua comparsa ha attirato inevitabilmente l’attenzione dei frequentatori della spiaggia. Armati di cellulare, lo hanno pedinato per avere la foto ricordo perfetta da postare sui social o mandare ad amici e parenti.

L’appello diramato su Facebook per non avvicinare l’esemplare non ha sortito alcun effetto. La “caccia al fenicottero” era già iniziata. La maggioranza non si è curata dello stress causato al fenicottero.

Solo alcuni tra bagnini, volontari e persone dotate di buon senso, preoccupati per la sua incolumità, hanno provato a scortarlo come possibile, dissuadendo chi con insistenza cercava di scattare il selfie del giorno disturbandolo.

Il fenicottero appariva esausto e in difficoltà, circondato da una insistente moltitudine di volti. Il CRAS di Rimini è stato allertato ed è intervenuto con il suo team per monitorare la situazione.

Anche i veterinari del centro hanno tentato di contenere l’entusiasmo della spiaggia, ma hanno dovuto optare per il recupero. L’uccello è stato trasferito presso l’ambulatorio per selvatici, dove ha potuto riposare in tranquillità seguito da specialisti.

Si tratta di un individuo giovane come testimonia il piumaggio, che assumerà la tipica colorazione rosa dal secondo anno di vita. All’alba di sabato 17 agosto, il fenicottero è stato liberato dal personale del CRAS nel suo habitat.

Stamattina all’alba abbiamo liberato il fenicottero che nei giorni scorsi aveva percorso le nostre spiagge. Abbiamo tentato in ogni modo con l’aiuto di bagnini, salvataggi ed amici del Cras, di far star lontane le persone per consentirgli di riposare.Purtroppo l’entusiasmo non era contenibile e siamo stati costretti a recuperarlo.Oggi è tornato libero! Buona fortuna 🍀🍀 Posted by CRAS Rimini – Centro Recupero Animali Selvatici on Saturday, August 17, 2024

Il video condiviso dal CRAS di Rimini deve servirci da lezione e ricordarci che non si deve interferire con la natura. La pressione esercitata da questo bagno di folla avrebbe potuto mettere a serio rischio la sua sopravvivenza- Ancora una volta sembriamo non renderci conto degli effetti che le nostre azioni hanno.

Fonte: CRAS Rimini/Facebook

