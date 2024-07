Guarda come quest’uomo ha sfidato il fiume in piena per salvare un cucciolo di elefante intrappolato

Non ci ha pensato due volte a gettarsi nel fiume in piena per salvare questo cucciolo di elefante che lottava contro la forza dell’acqua, trascinato via dalla corrente

Le piogge monsoniche ad Assam hanno portato un sollievo tanto atteso dal caldo estivo, ma hanno anche causato gravi inondazioni che hanno minacciato sia la vita umana che quella degli animali selvatici. Tra le tante storie di devastazione, una vicenda in particolare ha catturato l’attenzione dei social media e del pubblico: il salvataggio di un cucciolo di elefante intrappolato in un fiume in piena.

Un video, diventato virale, mostra un uomo che si fa strada attraverso le acque tumultuose per salvare il giovane elefante. L’evento è avvenuto vicino a Chirang, dove il cucciolo, separato dalla madre, lottava per mantenere la proboscide fuori dall’acqua mentre veniva trascinato dalla corrente del fiume Aie.

L’uomo, con grande coraggio e determinazione, è riuscito a raggiungere l’elefantino, tenendolo saldamente tra le braccia fino all’arrivo dei soccorsi mentre una folla di persone assisteva e partecipava agli sforzi di salvataggio. Dopo essere stato tirato fuori dall’acqua con l’aiuto di una corda, il cucciolo spaventato è stato avvolto in un tappeto caldo e portato in un centro di riabilitazione della fauna selvatica, dove ha ricevuto le prime cure veterinarie.

Monsoons can be rough even on our gentle giants 🐘

Recently, our forest officials rescued a baby elephant who lost her way along the Aie River in Chirang. She is currently being treated at Manas National Park as we try and establish contact with her mother 🤞#TeamAssam pic.twitter.com/lttTws8v4N

— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) July 2, 2024