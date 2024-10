Ecco la tegola “nido” per poter dare una casa agli uccelli

Le "tegole nido" in terracotta, progettate per ospitare gli uccelli urbani, sono state ideate per ridurre l'insediamento in aree problematiche delle città. Queste tegole, esteticamente gradevoli e dotate di cassette nido integrate, offrono un'alternativa ecologica.

Arrivano le “tegole nido” in terracotta per dare una casa agli uccelli urbani.

Per quanto caratteristici e simbolo di libertà, piccioni e altri uccelli urbani possono portare malattie . Per questo, contenerne la proliferazione nelle città ed evitare di dar loro da mangiare è un obiettivo importante.

Progettata dal designer Klaas Kuiken in collaborazione con l’azienda ColoredRoofs e la Bird Protection Society, la tegola Stand-Up (questo il nome commerciale) è stata ideata non solo per essere esteticamente gradevole, ma anche come sito di nidificazione responsabile.

Queste tegole somigliano in tutto e per tutto a quelle tradizionali in argilla, ma invece di essere piatte o ondulate, sono dotate di una piccola cassetta nido in terracotta integrata nella piastrella stessa. Spargendo alcune di queste tegole speciali sul tetto, gli uccelli vi nidificheranno, evitando di insediarsi in altre aree più problematiche delle città, come piazze o luoghi affollati.

L’azienda produttrice offre diversi colori, dal classico arancione a una versione più moderna in blu piombo, e le ha progettate per adattarsi a tutte le inclinazioni del tetto.

Oltre alle tegole, l’azienda fornisce anche istruzioni per il corretto posizionamento, in base alle esigenze degli uccelli. Si consiglia infatti di installarle preferibilmente con le tegole rivolte a nord-est, per evitare che la casetta si riscaldi troppo, e nelle parti più basse del tetto, dove la ventilazione è migliore rispetto alla sommità. Inoltre, ricordano che gli uccelli preferiscono riprodursi in gruppo, quindi consigliano installare più tegole-nido insieme.

Non vuoi perdere le nostre notizie ?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram.

e Siamo anche su Google News attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite.

Fonte: Colored Roofs

Ti potrebbe interessare anche: