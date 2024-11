Le dimensioni del cuore delle balenottere azzurre ti lasceranno senza fiato

Le balenotte azzurre sono creature maestose ed enormi, dimensioni che si rispecchiano anche nel loro cuore che pesa circa 180 kg, è alto 1,5 metri e spinge 60 litri di sangue

Le balenottere azzurre, creature maestose degli oceani, sono i più grandi animali mai esistiti sulla Terra, superando persino i dinosauri in dimensioni. Questi colossi del mare possono crescere fino a 33 metri di lunghezza, una misura che va ben oltre quella di un campo da basket, e richiedono un sistema cardiovascolare eccezionale per sostenere il loro corpo imponente.

Il cuore di una balenottera azzurra è, infatti, il più grande del regno animale: pesa circa 180 kg, quanto un pianoforte da studio, ed è alto circa 1,5 metri. Ogni battito spinge circa 60 litri di sangue attraverso il loro corpo massiccio, un volume incredibile se paragonato ai 70 ml di un cuore umano. Questo battito può essere udito fino a circa tre chilometri di distanza, rendendolo un suono impressionante che risuona nelle profondità marine.

La frequenza cardiaca di una balenottera azzurra varia molto in base all’attività. In superficie, il cuore batte tra 25 e 37 volte al minuto, ma quando si immerge profondamente per procacciarsi cibo o per evitare pericoli, il battito rallenta fino a soli 2-10 battiti al minuto.

Questa capacità di ridurre il ritmo aiuta a conservare l’ossigeno e a resistere all’aumento della pressione marina, permettendo alla balena di restare in immersione più a lungo. La loro grande aorta elastica svolge un ruolo fondamentale, regolando il flusso sanguigno tra un battito e l’altro per mantenere una circolazione costante e risparmiare energia durante le immersioni prolungate.

Sono a rischio estinzione a causa della caccia intensiva

Oltre alle loro impressionanti caratteristiche fisiche, le balenottere azzurre sono note per il loro canto. Solo i maschi emettono queste melodie, che si crede abbiano una funzione legata all’accoppiamento. Negli ultimi decenni, gli scienziati hanno osservato che le frequenze dei canti z, un fenomeno il cui motivo è ancora avvolto nel mistero.

Le balenottere azzurre sono oggi a rischio di estinzione, con una popolazione globale di circa 10.000-25.000 esemplari. Un tempo erano centinaia di migliaia, ma la caccia intensiva le ha portate sull’orlo della scomparsa. Tuttavia, in alcune aree come la California, la popolazione di balenottere azzurre sta mostrando segni di recupero grazie agli sforzi di conservazione.

Anche dopo la morte, queste balene continuano a svolgere un ruolo ecologico importante. I loro corpi, che sprofondano nelle profondità oceaniche, diventano fonte di nutrimento per molte altre creature marine, contribuendo all’ecosistema marino in modi che rispecchiano l’importanza e la maestosità di questi giganti del mare.

Fonte: NOAA Fisheries

