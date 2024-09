Incredibile salvataggio: 16 delfini spiaggiati lungo le coste francesi sono tornati in mare aperto

In Francia un'operazione che ha coinvolto oltre 30 persone ha permesso di salvare da morte certa 16 delfini. I cetacei erano rimasti intrappolati con la bassa marea

È stata una corsa contro il tempo quella che ha visto impegnati polizia, vigili del fuoco, guardie ambientali e volontari tra Saint-Martin-de-Ré e Couarde-sur-mer, Francia. Un pescatore ha avvistato un gran numero di delfini su un tratto di spiaggia, nel fango, lanciando immediatamente l’allarme.

17 cetacei, tra cui anche cuccioli, sono rimasti intrappolati con la bassa marea e rischiavano la vita. Uno di loro purtroppo è morto, probabilmente prima dell’arrivo dei soccorsi.

La segnalazione è stata registrata in mattinata intorno alle 10.00 e ha mobilitato oltre 30 persone, tra cui i membri dell’Osservatorio Pelagis di La Rochelle. L’intervento è durato complessivamente più di 3 ore.

Gli addetti per la salvaguardia della fauna marina hanno coperto gli animali con dei teli umidi per proteggere la loro pelle, che si surriscalda con facilità, e mantenerli idratati. Sono state valutate varie strategie per riportare i delfini in mare, ma alcune non erano praticabili.

Scartata l’ipotesi di trascinarli in acqua, che avrebbe causato ulteriore stress ai mammiferi marini, le unità si sono confrontate e hanno deciso di attendere l’alta marea. La scelta è stata probabilmente la più efficace. I delfini sono ora quasi tutti salvi.

SAUVETAGE DE DAUPHINS Mardi 17 septembre, 17 dauphins dont 3 bébés, se sont échoués sur l'estran de La Moulinatte,… Posted by Mairie de La Couarde sur Mer on Wednesday, September 18, 2024

Il personale scientifico dell’osservatorio Pelagis ha dichiarato ai media francesi che, purtroppo, i fenomeni di spiaggiamento di cetacei sono sempre più frequenti lungo le coste del Paese. Le cause possono essere di varia natura.

La carcassa del delfino deceduto è stata intanto inviata ai laboratori del centro per una necropsia così da avere ulteriori informazioni sull’accaduto.

