Cucciolo di panda rosso di soli 3 mesi morto a causa dei fuochi d’artificio

Tragedia in Scozia, dove un panda rosso di soli 3 mesi è deceduto nello zoo dopo una celebrazione con fuochi d'artificio. Gli spettacoli pirotecnici con fuochi, petardi e altri rumori assordanti segnano un'altra vittima

Aveva solamente 3 mesi, era nata in cattività in un recinto e in quel recinto vi è morta. Un cucciolo femmina di panda rosso di nome Roxie è deceduto all’interno dello zoo di Edimburgo a seguito degli spettacoli pirotecnici tenuti per la Bonfire night, la notte dei falò, del 5 novembre.

A dare il triste annuncio è stato lo staff della struttura, che ritiene sia stato proprio l’elevatissimo stress provocato dai fuochi d’artificio ad ammazzare la piccola Roxie. I dettagli rilasciati sono terrificanti.

Purtroppo è soffocata con il suo stesso vomito la notte dei falò e i nostri veterinari ritengono che si sia trattato probabilmente di una reazione ai fuochi d’artificio” ha dichiarato Ben Supple, vicedirettore esecutivo della Royal Zoological Society of Scotland.

Ma non finisce qui, malauguratamente. Neanche 5 giorni prima, Roxie aveva perso la sua mamma Ginger. Non è da escludere che siano stati sempre i fuochi d’artificio a causare la morte prematura dell’esemplare adulto di panda rosso.

Quanto accaduto nel Regno Unito ci ricorda tristemente le devastanti conseguenze di fuochi d’artificio e botti sugli animali. Roxie è diventata testimonianza dei drammatici effetti di queste attività, molti dei quali continuano a essere ignorati per il solo divertimento.

Ma gli animali, domestici e selvatici, non si divertono affatto. Sono loro a pagare il prezzo più alto in notti che si trasformano in una ecatombe. Muoiono di crepacuore attanagliati dalla paura, abbandonano i siti di nidificazione per non farvi più ritorno, perdono l’orientamento.

Ciò accade durante le celebrazioni di fine anno come in tutte le occasioni in cui si ricorre alla pirotecnica. Per questo motivo, la Royal Zoological Society of Scotland si è rivolta al governo UK per restrizioni più severe sull’uso dei fuochi d’artificio.

Una petizione firmata da oltre un milione di persone è stata già consegnata ai rappresentanti della politica inglese con l’obiettivo di vietare i fuochi d’artificio nel Paese.

I sostenitori chiedono alternative come giochi e spettacoli di luce, più rispettose di ambiente e animali. Per Roxie e per tutti gli altri animali uccisi da queste forme di intrattenimento dai danni irreparabili.

Fonte: Edinburgh Zoo

