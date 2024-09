Cosa sappiamo sul lupo avvistato a Porta di Roma e catturato di recente

Segnalazioni da un quartiere romano riportano più avvistamenti di un lupo. Una delle ultime in zona Parco delle Sabine. Gli esperti confermano trattarsi di un predatore selvatico, che tuttavia dovrebbe essere monitorato. L'esemplare, una femmina, è stato catturato

Allerta a Roma, dove un lupo è stato visto aggirarsi nel Parco delle Sabine. La notizia ha generato paura nei residenti, che continuano a riportare avvistamenti dal quartiere Porta di Roma e aree limitrofe. L’esemplare, stando agli ultimi aggiornamenti, è stato catturato.

Una delle ultime segnalazioni è di un automobilista, che, incredulo, ha ripreso l’animale selvatico allontanarsi in prossimità del ciglio della strada e ha condiviso il video. Voci e preoccupazioni sono giunte anche all’orecchio del Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale.

Il Municipio Roma III ha diffuso una nota, accertando sia effettivamente un lupo quello osservato in zona. La conferma è stata data dagli esperti zoologi, che hanno spiegato come la vicinanza del Parco delle Sabine alla riserva naturale della Marcigliana possa portare a questi incontri.

(Nella riserva della Marcigliana) la presenza del lupo è recente ma stabile” si legge nel comunicato, rimbalzato nei gruppi Facebook di quartiere.

Il lupo in questione sarebbe ad ogni modo monitorato. Le autorità hanno rassicurato di star valutando “tutte le azioni necessarie per risolvere la questione” da mettere in atto per l’incolumità pubblica e della fauna selvatica.

E così è stato fatto. Stando a quanto riportano media locali, l’esemplare, una giovane femmina, sarebbe stata sedata tramite telenarcosi da personale qualificato e affidata al Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.

Non si tratta comunque del primo predatore avvistato nel territorio della Capitale e della città metropolitana. Un lupo era stato segnalato già due anni fa a Prima Porta, non distante dalle abitazioni. Avvistamenti più recenti risalgono invece a inizio anno, ma a Cerveteri.

È bene ricordare che nella provincia di Roma è attestata la presenza del lupo per via della posizione strategica nell’Italia centrale. In quest’area sono stati avviati progetti per il monitoraggio e la gestione del lupo. Le prime indagini per il monitoraggio nazionale della specie sono partite nel 2021.

