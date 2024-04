Cosa (NON) fare se si vede una mamma anatra e il suo nido in città

In questo periodo i nostri operatori e volontari stanno ricevendo moltissime segnalazioni di germani reali che si avventurano per le strade cittadine in cerca di zone isolate dai loro simili per la nidificazione. Cosa si deve fare in questi casi?Se mamma anatra ha scelto un luogo che a noi sembra poco sicuro, purtroppo non possiamo fare altro che assecondarla e lasciarla tranquilla, tutt’al più monitorarla a distanza; diversamente, potrebbe spaventarsi, abbandonare il nido e interrompere la cova. Non serve neppure lasciare a disposizione del cibo, che saprà procurarsi da sola – ricordiamo, peraltro, che alimenti quali il pane e i prodotti da forno non sono comunque adeguati per i volatili. La cova di un germano reale dura meno di un mese, dai 26 ai 28 giorni: una volta a termine, la schiusa delle uova si completa in 24-48 ore al massimo e i pulcini sono già pronti per avviarsi con la mamma verso l'acqua. Questa è sicuramente la fase più pericolosa e delicata in un contesto cittadino. Nel caso di nidi costruiti in altezza, su balconi o terrazzi, c'è infatti il rischio che i neonati pulcini si buttino di sotto per seguire la madre, ma impattino al suolo non sapendo ancora volare. Per prevenire questa spiacevole situazione, si può piazzare una rete protettiva nei punti da cui i piccoli potrebbero saltare nel vuoto e, ai primi segnali di schiusa, avvisare il centro di riferimento o la Polizia Provinciale per il recupero e il trasferimento della famigliola. Nel caso di nidi a terra, in cortili o aiuole, se la zona è sufficientemente riparata basterà una discreta sorveglianza fino al momento della schiusa; se l'acqua si trova nelle vicinanze, si potrà semplicemente far bloccare il traffico per qualche minuto per agevolare il passaggio in sicurezza di mamma e pulcini, altrimenti occorrerà catturarli e trasferirli forzatamente a destinazione, di nuovo affidandosi al supporto o alle indicazioni di personale specializzato.Nel video, possiamo vedere una liberazione proprio di ieri 😍

