Cosa fare (e non fare) se ti imbatti in un rapace ferito: tutti i passi da seguire per aiutarlo

Avete trovato un rapace ferito, ma non sapete cosa fare e chi chiamare? Ecco qualche info utile per il recupero e la messa in sicurezza del volatile. E anche quello che non dovete fare

Per non farci cogliere impreparati, oggi andremo a vedere cosa fare se si trova un rapace ferito. Se già in pochi sanno cosa fare quando ci si imbatte in un cane o gatto ferito, figuriamoci con degli animali selvatici come i rapaci. In realtà ci sono precisi numeri da chiamare e cose da fare. Ma altrettanto importante è sapere cosa non fare.

Nidiaceo di rapace a terra, cosa fare?

A volte succede di trovare dei nidiacei di rapace a terra. Sia che si tratti di rapaci diurni (falchi e affini) o notturni (gufi, civette…), ecco che dovrete come prima cosa valutare se quel pullo sia ferito, malato o semplicemente caduto dal nido.

Molto spesso, infatti, si tratta di pulli caduti per colpa del vento o mentre stavano imparando a volare. Generalmente i genitori sono lì intorno che si prendono cura di lui: stanno solo aspettando che voi vi decidiate ad allontanarvi prima di tornare dal piccolo.

Se il piccolo nidiaceo è vivace, cerca di scappare o si gonfia per incutervi timore, ecco che è meglio lasciarlo lì per far sì che i genitori possano prendersi cura di lui. Raccoglierlo vuol dire, probabilmente, condannarlo a morte. E comunque compiereste un’azione illegale per cui potreste essere anche sanzionati e denunciati.

Se però il nidiaceo è ferito o in stato di sofferenza, come prima cosa chiamate il CRAS di zona o un centro LIPU. Solitamente vi forniscono indicazioni su come procedere alla messa in sicurezza e vi accorderete per il recupero.

In generale il consiglio è quello di mettere il pullo in uno scatolone di cartone con dei fori per l’areazione, meglio se rivestito con un asciugamano. Da non usare i trasportini per cani e gatti perché possono ferirsi le ali.

Ricordatevi che non potete detenere legalmente rapaci selvatici: essendo animali selvatici, appartengono allo Stato, per cui la loro detenzione è illegale. (LEGGI anche: Questi falchi sono genitori più all’avanguardia di noi (da cui dovremmo prendere ispirazione)

E cosa fare se si trova un rapace ferito a terra? Chi chiamare?

Se si trova un falco o un gufo ferito a terra, quello che potete fare è:

contattare subito il CRAS o la LIPU di zona. Se non disponibili, contattate i Servizi Veterinari o i Carabinieri Forestali: vi forniranno indicazioni su come procedere e chi contattare dalle vostre parti. Anche veterinari e associazioni animali potrebbero sapere chi chiamare dalle vostre parti in casi come questi

di zona. Se non disponibili, contattate i Servizi Veterinari o i Carabinieri Forestali: vi forniranno indicazioni su come procedere e chi contattare dalle vostre parti. Anche veterinari e associazioni animali potrebbero sapere chi chiamare dalle vostre parti in casi come questi nel frattempo, mettete il volatile in sicurezza . Se parliamo di adulti, bisogna fare molta attenzione a becco e artigli : parliamo di animali selvatici, impauriti e feriti, potrebbero reagire male e ferirvi. Aiutandovi con una coperta bella spessa, appoggiatela delicatamente sull’animale in modo da poterlo afferrare in relativa sicurezza. Nel caso, seguite le indicazioni del CRAS

. Se parliamo di adulti, bisogna fare molta : parliamo di animali selvatici, impauriti e feriti, potrebbero reagire male e ferirvi. Aiutandovi con una coperta bella spessa, appoggiatela delicatamente sull’animale in modo da poterlo afferrare in relativa sicurezza. Nel caso, seguite le indicazioni del CRAS l’animale deve essere messo in una scatola di cartone con sufficienti fori di areazione, buia e delle giuste dimensioni. Non deve essere troppo grossa altrimenti svolazza qua e là facendosi male alle ali. La scatola dovrebbe essere foderata con asciugamani o carta, mai usare segatura, paglia o trucioli

probabilmente il CRAS vi dirà di non imbottire l’animale di cibo: se non sapete come fare, rischiate di fare danni all’uccello e a voi. Una cosa che il CRAS vi chiederà è la specie di rapace in cui vi siete imbattuti. Visto che non tutti siamo ornitologi, per aiutarvi, fate una foto al pullo. Poi andate su Google immagini e fate la ricerca tramite Immagini: solitamente aiuta a risalire alla specie di appartenenza

Cosa NON fare quando si trovano rapaci feriti?

Questo è quello che NON dovete fare quando trovate un rapace ferito:

girarvi dall’altra parte e ignorarlo

prendere il rapace e tenerlo in un trasportino in mostra chiamando a raccolta amici e parenti per farsi un selfie

urlare e gesticolare vicino all’animale

tenerlo con voi a casa per giorni prima di decidervi a chiamare chi di dovere

