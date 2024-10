Compagnia turistica investe un cucciolo di giaguaro: multata per 20 milioni di dollari (usati per progetti di conversazione della biodiversità)

Un veicolo di una compagnia turistica argentina ha investito e ucciso un cucciolo di giaguaro e ha accettato di pagare una multa di 20 milioni di dollari come segnale: la specie è infatti in pericolo critico

Un tragico incidente avvenuto lo scorso 2 ottobre ha portato alla morte di un cucciolo di giaguaro in provincia di Misiones, in Argentina. Un veicolo appartenente a una compagnia turistica locale ha accidentalmente investito il felino mentre attraversava la Strada Nazionale 12, in una zona di riserva naturale.

A causa della pioggia e della scarsa visibilità, l’animale è apparso improvvisamente sulla strada, non lasciando tempo al conducente di fermarsi. Un testimone ha osservato la scena e ha fornito informazioni decisive per identificare il veicolo coinvolto.

Dopo pochi giorni, grazie a questi dettagli, l’azienda turistica Caracol si è presentata volontariamente alle autorità, accettando di pagare una multa esemplare di 20 milioni di dollari come segno di responsabilità sociale.

I fondi saranno usati per migliorare le misure di sicurezza nelle aree protette

Il giaguaro è una specie in pericolo critico e si stima che solo circa 100 esemplari rimangano nella provincia di Misiones. Questo evento ha quindi generato grande indignazione e ha posto l’attenzione sull’importanza di proteggere la fauna locale.

La compagnia turistica, consapevole della gravità dell’accaduto, ha espresso rammarico e ha sottolineato il proprio impegno a favore della conservazione ambientale. In un comunicato, l’azienda ha ricordato la propria dedizione alla tutela del territorio e della biodiversità, dichiarando di voler collaborare attivamente con le autorità per prevenire incidenti simili in futuro.

Il pagamento della multa è stato accolto con soddisfazione dal governo di Misiones, che ha annunciato l’intenzione di utilizzare i fondi per migliorare le misure di sicurezza nelle aree protette. Il Ministro dell’Ecologia, Martín Recaman, ha sottolineato che la cifra sarà destinata a progetti di conservazione della biodiversità, come l’installazione di segnaletica stradale adeguata, l’introduzione di limiti di velocità e il rafforzamento del controllo ambientale per ridurre i rischi per la fauna locale.

Questo tragico evento rappresenta un precedente significativo per la protezione delle specie in via d’estinzione, non solo per l’aspetto punitivo ma anche per il messaggio di consapevolezza che l’azienda ha voluto trasmettere. La morte del cucciolo di giaguaro ha infatti sollevato un importante dibattito sulla necessità di garantire una maggiore sicurezza per gli animali selvatici che vivono in prossimità delle strade. Il governo di Misiones ha ribadito l’impegno a proteggere la biodiversità della regione e a sensibilizzare la comunità e le aziende locali sull’importanza della conservazione della fauna autoctona.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: Clarìn

Ti potrebbe interessare anche: