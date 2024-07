Studio shock: trovata cocaina negli squali al largo delle cose del Brasile

Rilascio dei laboratori di produzione di droga e scarichi: potrebbero essere questi i motivi della presenza di concentrazioni significative di cocaina trovate nei tessuti degli squali in Brasile

Uno studio condotto dalla Fondazione Oswaldo Cruz ha rivelato che gli squali al largo delle coste del Brasile, specificamente gli squali brasiliani dal naso affilato, presentano concentrazioni significative di cocaina nei loro tessuti.

Questo risultato sorprendente è stato ottenuto analizzando 13 esemplari di questa specie, raccolti dalle acque vicino a Rio de Janeiro. I test hanno rivelato che i livelli di cocaina nei muscoli e nel fegato degli squali erano fino a 100 volte superiori rispetto a quelli riscontrati in altre specie marine.

Questo studio rappresenta il primo caso documentato di presenza di cocaina negli squali, evidenziando un problema emergente di inquinamento ambientale. La cocaina potrebbe entrare nell’ambiente marino attraverso diverse vie.

Una delle principali fonti sospettate è il rilascio di acque contaminanti da laboratori di produzione di droga o tramite gli scarichi degli utenti di cocaina. Inoltre, anche se meno probabile, il rilascio diretto di pacchetti di cocaina da parte dei trafficanti in mare potrebbe contribuire a questo fenomeno.

Tutte le femmine esaminate erano incinte

Sara Novais, ecotossicologa marina presso l’Università Politecnica di Leiria, ha descritto i risultati come “significativi e potenzialmente preoccupanti”. La presenza di cocaina nei tessuti muscolari e nel fegato degli squali potrebbe avere effetti sconosciuti, soprattutto considerando che tutte le femmine esaminate erano incinte.

Gli impatti potenziali sull’embrione e sul comportamento degli squali sono ancora da definire, ma gli studi precedenti hanno suggerito che i farmaci possono influenzare la fauna marina in modi simili a quelli osservati negli esseri umani.

Questo fenomeno non è isolato; studi precedenti hanno trovato composti chimici derivati dalla cocaina, come la benzoilecgonina, in campioni di acqua marina in diverse regioni. La scoperta che gli squali, predatori marini di alto livello, sono anch’essi influenzati da questi contaminanti, sottolinea l’urgenza di affrontare l’inquinamento da droghe nelle acque globali. Questo studio aprirà la strada a ulteriori ricerche per comprendere appieno le conseguenze ambientali di questa forma di inquinamento.

Fonte: ScienceDirect

