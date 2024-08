Ciao, sono un pipistrello e questo è quello che devi fare se mi trovi in casa

Hai trovato un pipistrello in casa e non sai cosa fare? Segui queste indicazioni così che esca dalla stanza senza farsi del male. Ricorda che, essendo un animale selvatico, il pipistrello è tutelato dalla legge

Non sono sicuramente gli animali che ci si aspetta di trovare in una abitazione, eppure i pipistrelli possono intrufolarsi nelle nostre case. Capita a volte di scovarne uno, entrato non si sa come. Ma come dobbiamo comportarci se tra le nostre quattro mura c’è ora un pipistrello?

I consigli per farli uscire dalle stanze sono semplicissimi, inutile farsi prendere dal panico. Partiamo proprio dalle basi con una piccola guida su cosa fare:

mantieni la calma : non avere paura del pipistrello, potrebbe essere più terrorizzato lui di quanto tu già non lo sia. Non è detto che questo mammifero selvatico sia felice di incontrarti. Il chirottero ha bisogno di tranquillizzarsi, non agitarti

: non avere paura del pipistrello, potrebbe essere più terrorizzato lui di quanto tu già non lo sia. Non è detto che questo mammifero selvatico sia felice di incontrarti. Il chirottero ha bisogno di tranquillizzarsi, non agitarti apri la finestra per farlo uscire : offri al pipistrello una via di fuga per poter salutare la tua casa e tornare a muoversi all’aperto. Assicurati anche di seguire il prossimo punto

: offri al pipistrello una via di fuga per poter salutare la tua casa e tornare a muoversi all’aperto. Assicurati anche di seguire il prossimo punto spegni la luce e chiudi la porta: una volta spenta la luce, al buio, il pipistrello troverà da solo l’uscita. Può impiegarci una decina di minuti come una mezz’ora o più. Non forzarlo, il tuo compito finisce qui (salvo costatare che l’animale ha bisogno di aiuto)

E se il pipistrello è in difficoltà?

Se il pipistrello è in difficoltà, non accenna a volersi muovere dal suo nuovo rifugio, appare disorientato o peggio ancora ferito, come dobbiamo intervenire?

mettiti in contatto con CRAS , Carabinieri forestali o associazioni che si occupano di pipistrelli: segnala il pipistrello, spiega la situazione e segui le indicazioni che ti vengono date

, Carabinieri forestali o associazioni che si occupano di pipistrelli: segnala il pipistrello, spiega la situazione e segui le indicazioni che ti vengono date maneggiare con delicatezza il pipistrello: se l’animale va recuperato e portato presso un centro specializzato, utilizza dei guanti o un asciugamano per prenderlo. Sii delicato per non fargli del male. Mettilo in una scatola di cartone, alla quale avrai fatto precedentemente dei fori per il passaggio dell’aria, e affidalo a mani esperte

Tieni a mente che i pipistrelli sono animali selvatici tutelati dalla legge e, in quanto specie protetta, non vanno detenuti, disturbati o peggio ancora uccisi.

Fonte: Tutela pipistrelli

