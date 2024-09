Ci risiamo: 3 cuccioli d’orso inseguiti a bordo di un veicolo in Trentino

Cuccioli d'orso scappano su una strada del Trentino. Dietro di loro un veicolo, che riprende la scena e il comportamento sbagliato di cui si dovrebbe tenere conto in un territorio frequentato da plantigradi. Inseguire animali selvatici non è solo da incoscienti ma pericoloso

Ci risiamo. Ancora una volta, in Trentino, degli orsi sono stati inseguiti da un’automobilista, che non si è astenuto dal registrare la scena. Si tratta di tre cuccioli che, con il veicolo alle calcagna, hanno cercato una via di fuga.

È accaduto su una strada di Vigo Cavedine, in Valle dei laghi. A darne notizia è Il Dolomiti, che ha condiviso il video di questo ennesimo episodio che vede coinvolta la fauna selvatica.

Sono soli, senza apparentemente esemplari adulti nelle vicinanze. Si precipitano in avanti, uno di loro si volta per guardare il pericolo pur continuando a correre. Pochi secondi prima che gli orsacchiotti si fiondino in un vigneto.

Alcuni, osservando quei cuccioli, hanno pensato che potesse trattarsi dei 3 piccoli dell’orsa KJ1. Tuttavia, sono solamente supposizioni poiché non sono stati fatti accertamenti e sulla questione la Proviancia autonoma di Trento non è più intervenuta.

Ipotesi a parte, il video mette in luce un comportamento sbagliato ed estremamente rischioso, che può avere gravi conseguenze sull’incolumità di chi compie questo gesto, dell’animale interessato nonché la sicurezza pubblica con la probabilità di causare incidenti.

Inseguire un orso, come un qualunque altro selvatico, non è solo da incoscienti. Comporta stress per l’animale e può costargli persino la vita. Questa volta non una, bensì 3.

Siamo qui a scriverlo, a ripeterlo, eppure gli inseguimenti di animali selvatici non sono un caso isolato. Se, però, è l’orso a inseguire escursionisti o residenti pur senza alcun contatto allora lì si usano due pesi e due misure.

Vi sono tanti modi in cui doversi comportarsi quando si avvista un orso. L’inseguimento non è tra questi. Se ci si trova davanti un orso o un altro selvatico, la cosa più corretta da fare è attendere che l’animale si allontani senza esercitare pressioni, senza rincorrerlo o puntargli contro i fari.

In un territorio frequentato dagli orsi come lo è il Trentino, ciò non dovrebbe accadere. Eppure accade, troppo spesso.

