Trovata una carcassa di lupo in Alto Adige, chi o che cosa lo ha ucciso?

Il recente ritrovamento di una carcassa di lupo in Alto Adige riaccende i riflettori sulla specie nel territorio. Cosa si cela dietro la sua morte? Proprio nella provincia autonoma di Bolzano i lupi sono a rischio bracconaggio e abbattimenti legalizzati da ordinanze contro i selvatici

Tra i lupi dell’Alto Adige vi è un esemplare in meno. Un lupo senza vita è stato segnalato nelle ultime ore nei territori altoatesini. Il suo corpo è stato rivenuto in località Redagno, frazione del Comune di Aldino, vicino il confine della Val di Fiemme.

A darne notizia in un comunicato stampa ufficiale è la Provincia autonoma di Bolzano, che ne ha disposto il prelievo. Il personale del Servizio forestale ha recuperato la carcassa e l’ha consegnata all’Istituto Zooprofilattico di Bolzano, che si occuperà degli accertamenti del caso.

La causa del decesso attualmente è sconosciuta né si conoscono dettagli ulteriori per tanto è possibile solamente formulare ipotesi su cosa gli sia potuto accadere. Un attacco da parte di un lupo di un altro branco oppure dietro questo ritrovamento c’è la mano dell’uomo? Se lo staranno chiedendo in tanti.

Non è affatto da escludere considerato il clima di intolleranza nei confronti dei lupi che si respira in Alto Adige. Saranno ad ogni modo gli esami a determinare la natura della morte di questo lupo.

Lupi in Alto Adige, una convivenza complessa

In Alto Adige i lupi non hanno vita facile e la convivenza con la specie è messa a dura prova dagli episodi di predazione del bestiame, predazione resa ancora più facile dalla mancanza di strategie preventive.

Gli attacchi registrati in diverse malghe hanno spinto l’amministrazione provinciale guidata da Arno Kompatcher a emettere ordinanze di abbattimento di due esemplari nell’Alta Val Venosta per contenere l’emergenza. L’ordinanza è stata però sospesa dal Tar di Bolzano.

Un simile provvedimento era stato discusso anche lo scorso anno e fermato nuovamente grazie all’intervento del Tar. L’accusa mossa ai lupi è di aver causato danni economici agli allevatori solo perché si sono comportati da predatori quali sono.

Quest’odio verso i lupi ha esposto i selvatici a brutali condanne a morte non solo in area altoatesina. La cronaca è piena di episodi di bracconaggio di lupi trucidati, freddati e impiccati, e di comportamenti incoscienti come inseguimenti su strada e piste da sci.

I selvatici continuano a essere percepiti come nemici e finché non cambierà il modo di pensare i lupi saranno sempre colpevoli e vittime.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: Provincia autonoma di Bolzano

Leggi anche: