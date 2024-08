Campione di rugby si mobilita per riportare in acqua un piccolo delfino spiaggiato (cosa fare in questi casi)

Leggenda del rugby fa di tutto per soccorrere un giovanissimo delfino, arenatosi su una spiaggia del Sudafrica. Ma come comportarsi se si trova un cetaceo spiaggiato? L'animale è in difficoltà, aiutiamolo in questo modo

Percy Montgomery è un rugbista leggendario che ha portato il suo Paese, il Sudafrica, a vincere la Coppa del mondo di rugby. I suoi fan lo adorano e ancora di più dopo un salvataggio che lui stesso ha provato a effettuare.

Ha riportato in mare un delfino spiaggiato. In pieno agosto, Montgomery stava passeggiando tranquillamente sulla sabbia della Die Otter Beach, in località Arniston, quando ha avvistato un giovane esemplare di delfino in difficoltà.

La star del rugby non ha esitato un istante. Ha afferrato il cetaceo e lo ha accompagnato in acqua, esultando mentre il delfino sembrava prendere la via del mare. Il primo tentativo, tuttavia, è andato in fumo.

Un’onda ha spinto via l’animale, che si è arenato poco distante dal punto in cui era stato recuperato qualche istante prima. Montgomery non si è dato per vinto, correndo verso quel piccolo delfino per salvarlo. Ancora un tentativo prima di vederlo nuotare di nuovo lungo la costa.

Doris van Niekerk e gli amici che si trovavano con Montgomery hanno ripreso il suo gesto, definendo quel pomeriggio ad Arniston “un giorno speciale”. Ma è davvero questo il modo in cui intervenire se ci si imbatte in un animale marino spiaggiato?

Cosa fare se si trova un cetaceo spiaggiato

Gli enti di tutela dei cetacei e gli istituti che studiano i mammiferi marini raccomandano, per prima cosa, di segnalare immediatamente l’esemplare e la posizione alla Guardia costiera e richiederne l’intervento. L’animale non va toccato né rigettato in acqua a meno che non si abbiano le competenze per soccorrerlo.

Mentre arrivano i rinforzi, puoi aiutare il cetaceo in diversi modi:

tieni lontano persone, bambini e cani, che finirebbero per stressare ulteriormente il cetaceo

versa dell’acqua sulla pelle del cetaceo perché questa tende a surriscaldarsi rapidamente. Evita categoricamente lo sfiatatoio così che l’animale possa respirare senza ostruzioni

cerca di creare una zona d’ombra con un ombrellone o dei teli mare

stai lontano dalla coda del cetaceo ossia la pinna caudale. Nei delfini è incredibilmente forte

non toccare il cetaceo. Potrebbe essersi arenato perché malato

