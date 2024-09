Cammelli picchiati, sfruttati e gettati nelle discariche: il vero costo del tuo tour alle Piramidi di Giza in Egitto

Qual è realmente il prezzo del tuo tour in cammello a Giza e altri luoghi d'interesse d'Egitto? Non immagini i maltrattamenti che cammelli e cavalli subiscono, frustati, picchiati e sfruttati fino a quando, sfiniti, vengono abbandonati come rifiuti

Trascinati con brutalità da un luogo turistico a un altro, sfruttati fino all’ultimo passo per essere poi abbandonati come rifiuti una volta che il loro corpo collassa. In Egitto, il business dei cammelli è un continuo di maltrattamenti e orrori, sponsorizzati dal turismo.

Lo avevano denunciato gli attivisti dell’organizzazione PETA Asia in un’investigazione del 2019, mostrando al mondo intero tutto ciò che accade a questi animali prima e dopo le escursioni nel deserto.

Che sia a Luxor o al cospetto delle Piramidi di Giza, i cammelli stremati, con cicatrici e ferite nascoste con cura per rendere gli animali più presentabili. Le immagini da brividi rilasciate allora avevano suscitato indignazione, esortando l’intervento del Ministero del Turismo e delle Antichità egiziano.

Nel 2023 e 2024, la PETA Asia è tornata in Egitto per una nuova indagine e nulla è cambiato da allora. Cammelli e cavalli continuano a essere sfruttati senza limiti dall’industria del turismo per tour in cammello, giri in carrozza, fotografie.

Quello, però, è quello che i proprietari degli animali promuovono. Le crudeltà vengono occultate non distante dai principali punti di interesse. Fuori dal circuito turistico di Giza gli attivisti della PETA hanno rinvenuto cadaveri di cammelli e cavalli in una discarica.

Un cimitero a cielo aperto tra la spazzatura. Un susseguirsi di corpi troppo deboli per sopportare anche solo una frustrata in più. I corvi si nutrono di quel che resta di loro, ma in quell’ammasso di ossa e rifiuti è stato trovato anche un cavallo ancora vivo, lasciato morire di stenti.

Scioccante non è assistere solamente a queste crudeltà disumane quanto anche constatare che siano le stesse autorità governative, come chiosa la PETA, a ostacolare ogni possibilità di cambiamento.

Turisti consapevoli delle condizioni pietose dei cavalli e cammelli in Egitto (e non solo) hanno documentato forme di maltrattamento, ma le forze pubbliche presenti sul posto avrebbero confiscato schede SD e intimato di cancellare foto e video.

Tutto questo mentre, a poca distanza, i lavoratori si accanivano con violenza gli animali. Il materiale raccolto testimonia la gravità del trattamento riservato a cavalli e cammelli, considerati meno che oggetti.

Le violenze accadono in ogni angolo, dal famigerato mercato di cammelli di Birqash alle Piramidi e ai mattatoi, dove gli animali vengono uccisi tra colpi di machete e calci. Bisogna porre fine a questa macabro sistema di sfruttamento.

La PETA continua a chiedere alla classe dirigente egiziana di regolare e vietare queste attività anacronistiche e pericolose, promuovendo al contrario un turismo più rispettoso degli animali.

Non vi è bellezza o intrattenimento nella sofferenza altrui. E i cavalli e i cammelli d’Egitto quella sofferenza la patiscono ogni attimo. Se non vuoi essere parte del loro dolore, non scegliere questo tipo di attrazioni con animali.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram.

e Siamo anche su Google News attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite.

Fonte: PETA

Leggi anche: