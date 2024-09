Belluno, branco di cavalli e asini precipita in un dirupo: morti 18 animali

Un cane avrebbe spaventato un branco di cavalli e asini, dando il via ad una reazione che ha portato gli animali a precipitare in un burrone: 18 esemplari sono deceduti nella caduta

Un tragico incidente ha colpito la comunità di Santo Stefano di Cadore, in provincia di Belluno. Un branco di cavalli e asini è infatti precipitato in un dirupo nella Val Visdende. Secondo le prime informazioni, gli animali sarebbero stati spaventati da un cane meticcio mentre pascolavano, il che ha innescato una reazione che ha portato alla caduta nel burrone.

Su un totale di trentasei animali coinvolti, diciotto hanno perso la vita a causa dell’incidente, mentre altri diciotto sono stati recuperati dai Vigili del Fuoco. Questi ultimi, nonostante il difficile accesso alla zona e le condizioni del terreno, hanno lavorato instancabilmente per mettere in sicurezza gli animali sopravvissuti. L’intervento è stato supportato dall’elicottero Drago 149 del reparto volo di Venezia, che ha fornito assistenza aerea per le operazioni di soccorso.

Molti animali sono rimasti feriti

Tra gli animali salvati, alcuni hanno riportato ferite a causa della caduta e necessitano di cure veterinarie urgenti. I Vigili del Fuoco sono stati impegnati nelle operazioni fino al tramonto, cercando di garantire il miglior trattamento possibile per i cavalli e gli asini sopravvissuti.

Il recupero delle carcasse degli animali deceduti è previsto per domani, ma le operazioni sono complesse a causa della difficoltà di accesso al dirupo. La comunità locale è rimasta profondamente colpita dall’incidente, e i proprietari degli animali, che rappresentano una parte significativa della cultura e della tradizione agricola del territorio, hanno ricevuto il sostegno della popolazione.

In risposta a questa tragedia, gli allevatori locali stanno già considerando misure preventive per proteggere il bestiame in futuro, per evitare che simili incidenti possano ripetersi. La presenza di cani randagi o abbandonati è un problema che è necessario affrontare per garantire la sicurezza degli animali domestici e da lavoro.

