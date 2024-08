Aveva un filo legato al corpo: mamma bradipo è stata salvata e reintrodotta in natura con il suo cucciolo

Una famigliola di bradipi è stata soccorsa in Perù e, dopo un periodo di riabilitazione in un centro di recupero della fauna selvatica, ha rivisto la foresta. Mamma bradipo e il suo cucciolo sono stati liberati tra gli alberi di una riserva

Erano entrambi in difficoltà, ma grazie alle cure fornite dai veterinari ora sono salvi. Una mamma bradipo e il suo piccoletto sono tornati a esplorare gli alberi in una riserva protetta del Perù.

La segnalazione è arrivata dal distretto di Belén, Loreto, dove è intervenuto il GERFOR, il dipartimento regionale per la protezione di fauna e foreste. Gli operatori hanno trovato la famigliola in un punto esposto al sole e nient’altro. La madre aveva un filo legato al corpo.

Il recupero della famigliola è stato relativamente facile perché per quanto il bradipo sia molto più potente e pericoloso di quanto si creda, i due erano visibilmente disidratati e bisognosi d’aiuto.

Gli operatori hanno affidato mamma e cucciolo allo staff del Centro de Rescate Amazónico (CREA) di Inquitos, dove è iniziato il loro percorso di riabilitazione.

Gli animali sono stati tenuti sotto osservazione nel centro di recupero per selvatici fino a quando le loro condizioni non hanno mostrato segni di miglioramento. In questo tempo, mamma bradipo non ha perso l’allenamento a muoversi sugli alberi.

Con il suo cucciolo sul petto, ha potuto fare pratica su alcuni rami installati in un’area sicura della struttura. Ci sono voluti 10 giorni affinché i due bradipi si riprendessero del tutto. La reintroduzione in natura è stata seguita in ogni sua fase dal GERFOR.

Con la famiglia in un trasportino, gli operatori hanno raggiunto la riserva nazionale Tamshiyacu Tahuayo, nell’Amazzonia peruviana, dove è avvenuto il rilascio.

🔴 #MAYNAS | LIBERACIÓN EXITOSA DE OSOS PEREZOSOS EN TAMSHIYACU TAHUAYO 🦥🗓️El pasado 29 de junio, se llevó a cabo la… Posted by Gerencia Regional de Desarrollo Forestal y de Fauna Silvestre – Loreto on Wednesday, July 3, 2024

Mamma bradipo e piccolo sono stati accompagnati e liberati su un tronco d’albero, dove, con i loro ritmi, si sono arrampicati fino a raggiungere le foglie più alte. Non c’è fretta, adesso sono a casa.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: centroderescateamazonico/Instagram – Gerencia Regional de Desarrollo Forestal y de Fauna Silvestre – Loreto/Facebook

Leggi anche: