Arrestato uno dei più grandi contrabbandieri dell’Asia (ecco come ha esportato illegalmente migliaia di tartarughe)

Colpo duro al traffico illegale di specie selvatiche. Un potente contrabbandiere asiatico è stato arrestato negli USA per aver inviato irregolarmente migliaia di tartarughe, prelevandole dal loro habitat. Adesso rischia grosso

Ha trafficato illegalmente nel corso degli anni oltre 1000 esemplari di tartarughe vulnerabili, spedendole verso l’Asia. Un famoso contrabbandiere è stato arrestato negli Stati Uniti e accusato di 4 capi di imputazione, avendo contributo sia in maniera diretta che indiretta al commercio irregolare della fauna selvatica.

L’ultimo dei suoi illeciti un carico di 40 tartarughe Terrapene carolina, conosciute come “tartarughe scatola”, sequestrate dalle autorità americane dell’Agenzia Fish and Wildlife Service (FWS) in un ufficio postale internazionale a Los Angeles.

Gli animali erano stati ammassati in quattro pacchi da inviare a Hong Kong a un falso nome, che si è rivelato essere uno dei tanti alias dell’uomo. Le tartarughe sono state affidate alle cure dei veterinari. Una di loro è deceduta all’interno dello scatolone postale nel quale è stata confinata.

Anche queste tartarughe erano destinate al mercato nero di specie selvatiche, un crimine responsabile della scomparsa della biodiversità globale. I controlli effettuati sulla corrispondenza e le indagini avviate hanno però consentito di arrestare la sua attività vergognosa.

Il contrabbandiere è stato fermato all’Aeroporto internazionale John F. Kennedy (JFK) di New York lo scorso 25 febbraio, secondo quanto riferito dal United States Attorney’s Office Central District of California in un recente comunicato stampa.

I suoi intermediari hanno spedito circa 46 pacchi da New York e New Jersey. Tutti contenevano tartarughe. Per gli esemplari confiscati dai funzionari è realmente difficile pensare alla loro reintroduzione in natura. Una liberazione potrebbe comportare rischi per l’ecosistema identificato nonché per gli animali stessi.

Il traffico illegale di fauna selvatica è uno dei maggiori business del Pianeta e continua tristemente ad avere dimensioni gigantesche e allarmanti. Il contrabbandiere, colpevole di riciclaggio di denaro per incentivare il traffico di tartarughe ed estradato dalla Malesia nel 2019, è stato punito con 38 mesi di reclusione.

In seguito all’arresto, la polizia ha continuato a intercettare pacchi sospetti indirizzati a lui. Se condannato ora, il soggetto potrebbe scontare una pena massima di 10 anni per ogni capo d’imputazione.

