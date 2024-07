Ancora un orso morto in Trentino: travolto e ucciso un cucciolo di 6 mesi

Travolto un cucciolo d'orso di circa 6 mesi sulla Paganella. Il piccolo è morto in seguito all'impatto, ma non era da solo. Presumibilmente la sua mamma si trovava a poca distanza da lui come dichiarato dalla persona alla guida dell'auto

Un altro orso è stato ucciso in Trentino. Nemmeno 24 ore dopo l’esecuzione di mamma orsa KJ1, abbattuta su ordine della Provincia autonoma di Trento, un cucciolo d’orso è stato travolto fatalmente da un veicolo. Il piccolo è morto in seguito all’impatto.

L’esemplare, che si stima avesse 6 mesi, è stato segnalato sulla Paganella, lungo la strada che collega Andalo e Molveno. Qui ha mosso i suoi ultimi passi.

Secondo quanto riferito dalla Pat in una nota stampa, il soggetto alla guida del veicolo avrebbe lanciato immediatamente l’allarme contattando il numero unico di emergenza 112. Il Corpo forestale trentino e i Vigili del fuoco volontari hanno effettuato un sopralluogo nel punto indicato.

L’orsetto non era da solo. L’automobilista ha dichiarato di aver visto altri orsi, si crede una femmina adulta e probabilmente anche un altro cucciolo. La carcassa del piccolo è stata recuperata e sarà consegnata all’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie per esami.

Sarà invece la Fondazione Edmund Mach ad effettuare l’analisi dei campioni organici. Intanto un cucciolo d’orso ha perso la vita, un copione che conosciamo bene. La lista degli orsi morti nella regione continua a crescere.

Non molto tempo fa è toccato a un raro cucciolo d’orso albino, lasciato morire agonizzante. Investiti invece a ottobre 2023 una femmina con il suo orsacchiotto a seguito. Di loro non si è saputo più nulla.

Fonte: Provincia autonoma di Trento

