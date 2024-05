Alza il volume e ascolta il canto degli uccelli salvati a Roma, aiutiamoli adottando un nido!

Preparati ad ascoltare un concerto fatto di tante piccole voci. Ecco il canto degli uccelli ospiti del centro LIPU di Roma. I volontari si prendono cura di loro, svezzandoli, scaldandoli e seguendo gli uccelli in difficoltà. Puoi sostenere il loro lavoro adottando un nido

Il canto degli uccelli scandisce il ritmo della primavera tra prati fioriti, giornate più lunghe e cieli tersi e a Roma un concerto fragoroso va in scena in un’alternanza di piccole voci differenti. Insieme compongono una tenera melodia.

Siamo al centro di recupero fauna selvatica dell’associazione LIPU, la Lega Italiana Protezione Uccelli, e gli artisti sono i tantissimi volatili curati dallo staff. La loro musica risuona nella struttura. Pronti ad ascoltarla?

È un coro di attenzioni, di richieste specifiche che ciascuna specie avanza dal suo rifugio temporaneo. Sono i volontari del centro a interpretarle e ad accudire con passione e professionalità i volatili.

Gli uccelli presenti al centro di recupero sono tanti e ognuno di loro ha bisogno di essere nutrito, scaldato, talvolta seguire delle terapie. Ogni giorno inizia con questo ritmo. Non ci si ferma mai perché il lavoro da svolgere non manca di certo.

Nel corso della stagione riproduttiva gli interventi non si contano. Sono tantissimi i pulli recuperati dai cittadini nella convinzione di salvare un animale in difficoltà, pur non essendo quello il caso.

La nursery della LIPU li accoglie tutti, nessuno escluso, facendosi in quattro per fornire agli uccellini le migliore cure possibili e continua a farlo grazie all’aiuto di ciascuno di noi. Ma come aiutare praticamente il centro? Adottando a distanza un nido.

Come adottare un nido LIPU

Per sostenere la missione della LIPU, basta collegarsi al sito attraverso questo link, selezionare l’importo di 20 euro e cliccare su “dona”. Andranno poi inseriti i dati personali e come causale “adozione NIDO Crfs Lipu Roma”.

I volontari sceglieranno un nido per ogni donazione pervenuta con questa causale. L’adottante riceverà poi un certificato di adozione digitale con foto del nido e potrà assistere, seppur da lontano, alla crescita dei pulli rimanendo aggiornato.

Fonte: CRFS Lipu Roma

