“Non sarebbe sopravvissuto”: il TikToker Ali Safari trasforma la vita al cavallo abbandonato nell’immondizia

Ali Safari, TikToker e veterinario, ha salvato un cavallo trovato in condizioni disperate in una discarica, circondato da mosche e visibilmente malnutrito

Ali Safari, un noto TikToker e veterinario, ha recentemente trasformato la vita di un cavallo abbandonato che era stato trovato in una discarica in condizioni disperate. Il cavallo, denutrito e ferito, era troppo debole per alzarsi e rischiava di non sopravvivere senza un intervento urgente.

Quando Ali Safari ha scoperto l’animale, ha immediatamente deciso di intervenire, documentando il salvataggio e il recupero dell’animale sui suoi canali social e attirando l’attenzione e il sostegno di una vasta comunità di follower.

Il video che ha condiviso su TikTok mostra l’orribile stato in cui versava il cavallo: giaceva tra i rifiuti, circondato da mosche e visibilmente malnutrito. Safari, con il suo team specializzato, ha avviato subito il salvataggio, organizzando il trasporto del cavallo al rifugio “Egypt Equine Aid”, una struttura dedicata alla cura e al recupero di equini in difficoltà.

Il cavallo potrà tornare a vivere lontano da quell’orrore

Al rifugio il cavallo ha ricevuto cure mediche immediate, tra cui la somministrazione di vitamine, antibiotici e trattamenti per le ferite. Inoltre è stato sottoposto a un bagno per rimuovere lo sporco accumulato e i suoi zoccoli, che erano gravemente danneggiati, sono stati curati. Sebbene le sue condizioni fossero critiche, l’animale ha iniziato lentamente a mostrare segni di miglioramento, guadagnando peso e riprendendo forza.

Safari ha sottolineato l’importanza dell’intervento tempestivo:

Non sarebbe sopravvissuto senza cure mediche urgenti. È stato solo grazie al sostegno della nostra comunità online che abbiamo potuto agire così velocemente.

La sua dedizione nel salvare animali in difficoltà ha toccato molti dei suoi follower, che hanno contribuito economicamente e moralmente al recupero del cavallo. Il cavallo, ora sotto la protezione del rifugio, continuerà il suo percorso di guarigione in un ambiente sicuro e amorevole.

Safari ha dichiarato che, una volta completamente guarito, il cavallo potrà vivere una vita dignitosa e pacifica, lontano dall’orrore della discarica in cui era stato abbandonato. Con il suo gesto Ali Safari dimostra che, con impegno e amore per queste creature, si possono salvare anche gli animali nelle peggiori condizioni e dar loro una seconda possibilità di vita migliore.

