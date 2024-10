Si fa presto a dire criceti: ecco le specie domestiche più comuni

Volete prendere dei criceti? Occhio a quale specie scegliere. Fra quelle domestiche ce ne sono alcune decisamente più docili di altre. Ecco le principali caratteristiche e differenze

Figli o nipoti vi hanno chiesto di prendergli un criceto? Sarebbe bene informarsi prima su quale specie di criceti i pargoli hanno posto i loro occhi. E poi sarebbe anche bene soffermarsi a pensare che questa tipologia di animali esotica (che insieme a riccio e puzzola è stata proclamata come animali dell’anno 2024 in Europa) non è affatto indicata per dei bambini piccoli. Ma non è questo l’argomento di questo post. Oggi vogliamo concentrarci sulle specie di criceti più comuni detenuti come animali da compagnia.

Criceto dorato

Il criceto dorato o Mesocricetus auratus, se preferite la nomenclatura scientifica, è la specie di criceto domestico più grande. Come dimensioni arriva anche a 13-18 cm di lunghezza e la durata di vita media è di 3 anni. (LEGGI anche: Quanto vive un criceto? Purtroppo troppo poco)

Noto anche come criceto siriano, rispetto ad altre specie è molto più socievole con gli esseri umani. Un po’ meno con gli altri soggetti della stessa specie, in quanto è estremamente territoriale. Anche maschio e femmina si tollerano praticamente solo durante la fase dell’accoppiamento, poi vanno divisi onde evitare liti.

Il suo mantello base è di varie sfumature dorate e gialle, anche se sono stati selezionati esemplari bianchi, grigi, cioccolato e nero. Ne esiste anche uno tartarugato, ma è frutto di un’anomalia genetica. E ci sono anche esemplari a pelo un po’ più lungo. Rispetto a quello russo, il maschio presenta due ghiandole sebacee sui fianchi molto evidenti.

Criceto russo

Il criceto russo o Phodopus cambpelli è un altro hamster molto amato. Molto più piccolo rispetto al dorato (è lungo al massimo 8-10 cm), tende a essere molto vivace. Se educato fin da piccolo, è socievole con le persone, soprattutto i maschi. Ma proprio come il dorato, è molto territoriale e non tollera la convivenza con altri soggetti della stessa specie.

Il suo mantello è grigio scuro, con striature nere. In particolare, ha una lunga striscia nera che percorre tutta la colonna vertebrale Il maschio presenta una ghiandola sebacea addominale abbastanza evidente a volte, più che nelle femmine.

Difficile a volte differenziarlo dal criceto siberiano. Quello russo tende ad avere la testa più corta, con naso più largo. Quello siberiano, invece, ha orecchie più piccoli, con occhi più vicini alle orecchie che al naso. Inoltre il siberiano presenta una striscia dorsale più scura, con zampe più pelose e dimensioni leggermente maggiori. A complicarci la vita, però, c’è il fatto che in commercio si trovano anche incroci fra il russo e il siberiano.

Criceto siberiano

Il criceto siberiano o Phodopus sungorus o Winter White è molto docile e affabile con le persone. Spesso confuso con quello russo (sono molto simili come aspetto e colore), ecco che, in alcune circostanze, è più facile farlo convivere con i suoi simili.

In generale è considerata la specie più socievole, insieme al dorato.

Il suo mantello è di colore bianco-marroncino, talvolta striato, ma può schiarire ulteriormente durante l’inverno.

Criceto cinese

Il criceto cinese o Cricetulus barabensis è un altro piccolo hamster. Molto attivo, è docile e socievole con gli esseri umani. Talvolta riesce a convivere con altri simili, ma non sempre.

Il suo mantello presenta il dorso grigio o marrone, con addome chiaro, bianco o crema.

Una particolarità: soprattutto durante la stagione della riproduzione i suoi testicoli diventano così grossi da sporgere posteriormente, destando preoccupazione nei proprietari che vedono quelle strane protuberanze.

Criceti del deserto

Il criceto del deserto o Phodopus roborovskii è un criceto molto piccolo e veloce. Anzi: è il criceto più piccolo, pesa 30-40 grammi ed è lungo al massimo 5-6 centimetri Assolutamente sconsigliato come animale da compagnia in quanto tende a essere molto più aggressivo rispetto agli altri e a mal tollerare le manipolazioni umane. Per contro, è il più socievole con altri criceti, con il maschio che aiuta anche la femmina durante il parto (gli altri criceti, invece, spesso uccidono i piccoli per far tornare subito la femmina in calore).

Come criceto, è più longevo del russo, arriva anche a 3-4 anni di vita.

Ha orecchie piccole e larghe, mentre il mantello è marrone chiaro dorsalmente e bianco su addome e coda. Le zampe posteriori sono corte e con peli.

