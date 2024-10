Se hai un furetto, fai attenzione a questi comuni sintomi e malattie

Fra le patologie che possono colpire il nostro mustelide da compagnia preferito, figura anche la Malattia delle Isole Aleutine del furetto. Ma che sintomi causa? Da cosa ci accorgiamo che il furetto è malato?

Abituati a cani e gatti, a volte i proprietari faticano a individuare sintomi e malattie nel furetto. È importante imparare a riconoscere le patologie dei furetti sin dai primi sintomi, in modo da portarli tempestivamente dal veterinario prima che la patologia peggiori velocemente. Come animale da compagnia esotico, il furetto ha avuto un discreto successo fino a qualche anno fa, anche se adesso, almeno dalle mie parti, se ne vedono decisamente di meno. Ma chi decide di prendere con sé un furetto deve conoscere almeno a grandi linee quali siano le patologie che possono colpirlo. Questo in modo da accorgersi di eventuali problemi sin dai primi sintomi.

Per questo motivo andremo prima a vedere quali siano i principali sintomi che indicano una malattia in corso nei furetti e poi quali sono le principali malattie di cui soffrono i furetti.

A seguire troverete anche un breve approfondimento su una malattia particolare dei furetti, la Malattia delle Isole Aleutine del furetto.

Sintomi di malattia nel furetto

Questi sono alcuni dei principali sintomi nel furetto che indicano una malattia in corso:

anoressia o riduzione dell’appetito

letargia e abbattimento

cerume nerastro nelle orecchie

dimagramento

vomito

diarrea o anomalia nelle feci

starnuti o tosse

difficoltà respiratorie

perdita di pelo , cute arrossata e alopecia

, cute arrossata e alopecia trascinamento del treno posteriore

vulva ingrossata

Principali malattie del furetto

E queste sono alcune delle principali malattie dei furetti:

otoacariasi

tartaro

ingestione di corpi estranei

diarrea da enterite catarrale epizootica

gastrite da Helicobacter

influenza

Cimurro

Filariosi cardiopolmonare

Iperadrenocorticismo

Iperestrogenismo

Malattia delle Isole Aleutine

calcoli urinari

insufficienza renale cronica

cardiomiopatia

tumori, soprattutto linfomi, insulinoma, ma anche neoplasie delle ghiandole surrenali

Malattia delle Isole Aleutine nel furetto

Cause

La Malattia delle Isole Aleutine del furetto è una patologia virale non frequente quanto altre (di sicuro non quanto l’iperestrogenismo, l’insulinoma o l’iperadrenocorticismo), ma che può capitare di vedere.

L’ADV, questo il suo acronimo in inglese, è causato da un Parvovirus (diverso da quello che causa la Parvovirosi nel cane o la Panleucopenia virale felina nel gatto, ma parente). Si tratta di un virus piccolo, a DNA e sprovvisto di envelope. (LEGGI anche: Furetti: carattere e 10 cose da sapere prima di adottarne uno (o più))

Questo virus può colpire sia il furetto che il visone (in effetti pare che questa malattia sia nata negli allevamenti di visoni della Nuova Zelanda). La trasmissione avviene per:

contatto diretto: fra animali malati e sani (anche per via aerogena)

contatto indiretto: tramite oggetti contaminati (anche scarpe e indumenti)

via verticale: da madre malata a figli

Sintomi della Malattia delle Isole Aleutine

Il periodo di incubazione della Malattia delle Isole Aleutine varia parecchio, può arrivare anche a sei mesi (a volte si parla di anni). Inoltre non tutti i furetti positivi al virus sviluppano per forza la malattia, mentre esistono anche i portatori asintomatici (cioè albergano il virus, lo trasmettono ad altri furetti, ma non sviluppano la patologia).

Quei furetti che sviluppano la malattia vera e propria, invece, mostrano sintomi come:

episodi di febbre ricorrente

deficit del sistema immunitario

perdita di peso

produzione di feci nere e scure (assomigliano al catrame)

aumento di volume di fegato e milza

incontinenza urinaria

tremori

debolezza

paralisi del treno posteriore (da non confondere con la paralisi da treno posteriore tipica dell’insulinoma)

Cura e terapia della Malattia delle Isole Aleutine nel furetto

Come avrete notato, i sintomi della Malattia delle Isole Aleutine del furetto sono alquanto aspecifici. Quindi dai soli sintomi non è possibile fare diagnosi. La conferma, infatti, arriva dagli esami del sangue, in particolare da un test sierologico nato per i visoni, ma che funziona anche per i furetti.

Se facendo il test il furetto dimostra di avere il virus, ma non ha alcun sintomo di malattia, non si farà nulla se non tenerlo monitorato per controllare che i sintomi non arrivino in un secondo momento. Se il furetto vive insieme ad altri compagnia, tuttavia, per sicurezza sarebbe bene sempre separarli.

Ma se il furetto è positivo e malato, dunque con sintomi? Purtroppo, come per tutte le malattie virali, non esiste terapia per questa patologia. La cura sarà sintomatica, si cercherà dunque di alleviare i sintomi. Però è bene sapere che una volta che si manifesta, la patologia è rapidamente evolutiva e irreversibile: il furetto morirà nel giro di poco tempo.

E non esiste neanche un vaccino contro questa malattia che, ricordiamo, non è trasmissibile all’uomo, al cane o al gatto.

